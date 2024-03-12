LHV предупреждает: мошенники снова рассылают письма от имени банка

«Если Вы получили фишинговое письмо, то удалите его и не переходите по ссылкам в письме. В случае, если вы все же ввели свои данные или PIN-коды для осуществления нежелательных операций, то вам нужно как можно скорее связаться со службой поддержки клиентов банка», - рекомендовал банк.

«Если вы получили письмо или сообщение от мошенников, это еще не значит, что ваши данные скомпрометированы и произошла утечка. Мошенники могут и не знать, что вы являетесь клиентом определенного банка - подобные письма рассылаются одновременно большому количеству пользователей, - продолжил объяснение банк. - Люди, столкнувшиеся с мошенничеством, часто утверждают, что ни разу не оставляли свой адрес электронной почты на непроверенных сайтах, однако современные бот-технологии позволяют автоматически собирать почтовые адреса на просторах интернета, скажем, по поиску символа (@) - и ваш адрес может попасть в рассылку, например, если вы оставляли свой адрес в качестве контактного в объявлении о работе».

Для блокировки подобных действий многие сайты используют тесты для определения, кем является пользователь - человеком или роботом, однако такие фильтры есть не на всех страницах.

«И, наконец, ваш адрес действительно может оказаться во взломанной базе данных, например пользователей социальных сетей или почтовых серверов, и попасть в открытый доступ – подобным атакам подвергаются даже самые крупные и защищенные компании, которые время от времени подтверждают утечку данных пользователей», - отметили в LHV.

«Таким образом, оставлять свой адрес в непроверенных местах по-прежнему не лучшая идея, но не стоит полагаться и на то, что ваш адрес нигде, кроме проверенных сайтов, не фигурирует. И так как новые волны мошенничества следуют одна за другой, следует всегда с особым вниманием относиться к электронным письмам и сообщениям, особенно если речь идет о ваших данных и ваших деньгах», - рекомендует банк.

Пресс-служба банка призвала всегда обращать внимание на адрес отправителя. Если адрес электронной почты отправителя отличается от настоящего хотя бы на одну букву или знак препинания, то это является поводом проявить дополнительную бдительность и перепроверить происхождение письма.