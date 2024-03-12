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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Погода в районе пляжа Штромка порадовала жителей города ранней весной

rus.postimees.ee
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Во вторник, 12 марта, солнечная погода привлекла множество людей наслаждаться началом весны на пляже Штромка.

Те, кто хочет насладиться прекрасным солнечным светом, могут сделать это сегодня во второй половине дня.

Хотя воздух уже пахнет весной и погода в ближайшие дни станет теплее, это может ввести в заблуждение, пишет синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях. Уже завтра облачность увеличится, а в последующие дни местами ожидаются дожди или мокрый снег.

По словам Кийтсака, вторая половина марта будет довольно переменчивой с точки зрения погоды, и колебания температуры между плюсом и минусом продолжатся. В некоторые дни будет идти мокрый снег и снег. Поэтому со сменой шин пока не стоит торопиться.

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