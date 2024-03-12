ГАЛЕРЕЯ ⟩ Погода в районе пляжа Штромка порадовала жителей города ранней весной

Те, кто хочет насладиться прекрасным солнечным светом, могут сделать это сегодня во второй половине дня.

Хотя воздух уже пахнет весной и погода в ближайшие дни станет теплее, это может ввести в заблуждение, пишет синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях. Уже завтра облачность увеличится, а в последующие дни местами ожидаются дожди или мокрый снег.

По словам Кийтсака, вторая половина марта будет довольно переменчивой с точки зрения погоды, и колебания температуры между плюсом и минусом продолжатся. В некоторые дни будет идти мокрый снег и снег. Поэтому со сменой шин пока не стоит торопиться.