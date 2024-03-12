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Уголовное дело Керт Кинго началось с заявления ее бывшего советника

Андрес Эйнманн
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Оливер Няас, адвокат обвиняемой в мошенничестве члена Рийгикогу Керт Кинго (EKRE), планирует в судебном процессе доказать, что его подзащитная не совершала никаких нарушений.
Оливер Няас, адвокат обвиняемой в мошенничестве члена Рийгикогу Керт Кинго (EKRE), планирует в судебном процессе доказать, что его подзащитная не совершала никаких нарушений. Фото: Sander Ilvest

На начавшемся вчера в Харьюском уездном судебном процессе выяснилось, что уголовное дело в отношении члена Рийгикогу Керт Кинго и адвоката Eipre & Partnerid Мартина Траата было возбуждено на основании поданного в специальную парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией заявления Вийве Аасма, бывшей советником Кинго.

На начавшемся вчера в Харьюском уездном судебном процессе выяснилось, что уголовное дело в отношении члена Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) и адвоката бюро Eipre & Partnerid Мартина Траата было возбуждено на основании поданного в специальную парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией заявления Вийве Аасма, бывшей советником Кинго.

Уголовное дело связаны с исками Аасма, покинувшей в октябре 2019 года должность советника министра внешней торговли и информационных технологий Кинго, к двум оклеветавшим ее в Facebook. Покинув должность советника министра, Аасма направила в прессу заявление, в котором обвинила Кинго в бездействии и игнорировании ее советов.

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