На начавшемся вчера в Харьюском уездном судебном процессе выяснилось, что уголовное дело в отношении члена Рийгикогу Керт Кинго и адвоката Eipre & Partnerid Мартина Траата было возбуждено на основании поданного в специальную парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией заявления Вийве Аасма, бывшей советником Кинго.
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Уголовное дело Керт Кинго началось с заявления ее бывшего советника
На начавшемся вчера в Харьюском уездном судебном процессе выяснилось, что уголовное дело в отношении члена Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) и адвоката бюро Eipre & Partnerid Мартина Траата было возбуждено на основании поданного в специальную парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией заявления Вийве Аасма, бывшей советником Кинго.