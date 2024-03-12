«Всегда рады видеть»: Карис пригласил президента Финляндии Стубба посетить Эстонию

«Вас всегда рады видеть в Эстонии», - заверил президент Карис своего финского коллегу, отметив, что визит высокого уровня запланирован на 27-29 мая, включая посещение в один из дней города Тарту.

«Безопасность нашего региона стала сильнее, чем когда-либо, мы наконец-то все в одном, самом сильном в мире альянсе безопасности, в НАТО, и мы вместе порадовались тому, что флаг Швеции тоже теперь развевается перед штаб-квартирой НАТО», - сказал глава эстонского государства.

Президенты Эстонии и Финляндии также обсудили активизацию дружественного и интенсивного двустороннего сотрудничества и возможности дальнейшей поддержки Украины.

«Мы продолжим оказывать максимальную помощь, мы сдержим свое обещание выделить 0,25 процента ВВП на поддержку Украины и сделаем все возможное, чтобы Украина победила в этой войне», - сказал президент Карис.