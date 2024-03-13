«Выборы» в ДНР и ЛНР, прорыв Русского добровольческого корпуса в РФ и посол Залужный. Обзор событий в Украине

Комментировать чужие выборы – это все равно, что лезть со своими оценками в чужую семью. Но если эта семья решила провести их в твоей квартире, то имею полное право. Хотя «выборы» в РФ - еще та матрешка. Внешне кажется все просто, но…

«Русская матрешка»

Так, всем известно, что ЦИК РФ определила днями голосования на выборах президента федерации 15-17 марта. Но на оккупированных территориях Украины свои сроки. Там так называемые досрочные выборы начались 10 марта. И это в ДНР. В ЛНР - 11 марта.

Но и это не все. В этой досрочной матрешке спрятана еще более досрочная. Оказывается, в оккупационных воинских частях «выборы» Путина начались еще 25 февраля. Причем, судя по видео и фото в сети, проходили они весьма специфично: из комиссии - командир части и еще один-два «кто-то» - явно не комиссия и не наблюдатели. Солдаты заходят в комнату по одному, и в присутствии этих людей «оказывают поддержку» тому, кто отправил их на войну.

При этом есть нестыковка: донецкие и луганские СМИ сообщили, что участковые избирательные комиссии… получили от территориальных избиркомов бюллетени для голосования на президентских выборах только 8 марта. «Процесс передачи бюллетеней прошел в соответствии со всеми нормами действующего законодательства», - акцентировалось в сообщениях. Вопрос, какими же бюллетенями голосовали избиратели 25 февраля на еще более досрочных «досрочных выборах»?