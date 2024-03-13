Проведение досрочных «выборов» на оккупированных территориях Украины, вторжение Русского добровольческого корпуса на территорию РФ и новая должность бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного - эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
«Выборы» в ДНР и ЛНР, прорыв Русского добровольческого корпуса в РФ и посол Залужный. Обзор событий в Украине
Комментировать чужие выборы – это все равно, что лезть со своими оценками в чужую семью. Но если эта семья решила провести их в твоей квартире, то имею полное право. Хотя «выборы» в РФ - еще та матрешка. Внешне кажется все просто, но…
«Русская матрешка»
Так, всем известно, что ЦИК РФ определила днями голосования на выборах президента федерации 15-17 марта. Но на оккупированных территориях Украины свои сроки. Там так называемые досрочные выборы начались 10 марта. И это в ДНР. В ЛНР - 11 марта.
Но и это не все. В этой досрочной матрешке спрятана еще более досрочная. Оказывается, в оккупационных воинских частях «выборы» Путина начались еще 25 февраля. Причем, судя по видео и фото в сети, проходили они весьма специфично: из комиссии - командир части и еще один-два «кто-то» - явно не комиссия и не наблюдатели. Солдаты заходят в комнату по одному, и в присутствии этих людей «оказывают поддержку» тому, кто отправил их на войну.
При этом есть нестыковка: донецкие и луганские СМИ сообщили, что участковые избирательные комиссии… получили от территориальных избиркомов бюллетени для голосования на президентских выборах только 8 марта. «Процесс передачи бюллетеней прошел в соответствии со всеми нормами действующего законодательства», - акцентировалось в сообщениях. Вопрос, какими же бюллетенями голосовали избиратели 25 февраля на еще более досрочных «досрочных выборах»?
С голосованием гражданских на оккупированных территориях Украины тоже интересная матрешка. Сначала в ЛНР/ДНР провели генеральную репетицию: сказано, что с 17 февраля по 7 марта более 2,5 тысяч членов участковых комиссий провели поквартирный/подомовой обход более 94 процентов от общего количества домохозяйств. При этом, от общего числа опрошенных избирателей 92,4 процента заявили о своем желании принять участие в голосовании. Из них только 4,3 процента согласились голосовать «на дому». То есть, - «обход» с целью «опроса»? Зачем? Избиркомы в РФ теперь социсследованиями занимаются? Также профессионально, как Путин историей?
В соседней ДНР тоже баклуши не били. «Более миллиона домов обошли… члены избирательных комиссий в ДНР… Все (то есть, сто процентов - прим. автора) избиратели настроены проголосовать на выборах президента РФ», - отчитался председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. Судя по тому, что уже в первые два дня голосования «явка» составила 30,4 процента (в первый день - сразу 22,1 процента) - жители прифронтовых территорий не просто настроены, а просто таки жаждали поддержать того, кто принес в их дом войну.
«Члены УИК… приехали в один из дворов в начале десятого утра. Узнать их можно по бейджам и шарфам с символикой избирательной кампании. Голосование проводится прямо на лавочке у подъезда, где размещены специальная складная ширма и две переносные урны. Первыми в очереди - участники проекта "Старшее поколение", которые собрались с утра пораньше. Настроение хорошее. Люди смотрят в будущее с оптимизмом», - так описал первый день «выборов» местный пропагандистский ресурс.
Совсем умилил глава оккупационной администрации ДНР Денис Пушилин, который после посещения разрушенной Авдеевки, где теперь нет элементарных благ цивилизации, написал, что жители «просили помочь в получении российских паспортов… и интересовались, как они могут проголосовать на выборах президента России».
«Мы создали все необходимые возможности, чтобы жители Авдеевки могли реализовать свое право участия в выборах - все желающие это смогут сделать!» - заявил Пушилин.
Кстати, на этих «выборах» в ДНР/ЛНР добавились 131 новый избирательный участок. Это по сравнению с сентябрьскими выборами в Госдуму. Хотя за это время были «освобождены» только Марьинка и Авдеевка, где в совокупности осталось меньше тысячи жителей…
«Казнь тысячью мелких порезов»
Поскольку в Украине сейчас нет российского диппредставительства, а граждане России есть, то Русский добровольческий корпус, Легион «Свобода России» и Сибирский батальон 12 марта решили войти на территорию РФ, чтобы проголосовать. Видимо для этого им пришлось «взять», как они заявили, пограничную Лозовую Рудку в Белгородской области, и (на момент написания материала) вести бой в Теткино Курской области. «Легион идет на выборы и не собирается признавать Путина президентом», - прокомментировали в Легионе «Свобода России».
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что они действуют как самостоятельные подразделения. «Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой РФ», - скромно сказал он.
Собственно, такие акции проводились российскими добровольцами и раньше, но сейчас прорыв на территорию РФ явно имеет конкретную политическую цель - напомнить россиянам перед голосованием, кто привел в их страну войну. Войну не где-то на «новых территориях», а непосредственно в России.
Кроме того, такие действия вписываются в тактику Киева, которая стала уже очевидной. Не имея ресурсов нанести поражение врагу на линии фронта, Украина активизировала свои действия по его ослаблению в тылу. Некоторые наблюдатели уже называют ее по аналогии с разновидностью китайской казни - «тактика тысячи мелких порезов».
Она проявляется в практически ежедневных ЧП на территории Российской Федерации. Причем, самого разного характера: от атак беспилотников на военные и энергетические объекты, до поджогов предприятий, подрывов мостов, ведения непосредственных боевых действий.
Самое интересное, что для такой войны Киеву не нужна дальнобойная артиллерия, ракеты и миллионы снарядов. Нужны беспилотники. А как заявил неделю назад украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев способен своими силами производить миллион БПЛА в год.
Признаки такой способности уже заметны. Например, только в один день, 9 марта, Минобороны РФ заявило об уничтожении 47 украинских беспилотников над территорией РФ. О количестве не сбитых не сообщалось. Как сообщают сами россияне, для отражения атак БПЛА в некоторых случаях поднимают в небо истребители. Это я к тому, что даже сбитый украинский беспилотник является экономическим ударом по России. Ведь сколько стоит БПЛА, а сколько зенитная ракета или взлет истребителя? Не говоря уже о том, что все, что сбивается в небе - падает на землю.
Но самый интересный аспект такой тактики в том, что, как написал один из обозревателей, «в данном виде войны у Украины есть существенное преимущество - у нее меньше территория. Это тот случай, когда большая территория является не плюсом, а минусом. Киев постепенно насыщает свою оборону западными ПВО. А сколько ПВО нужно, чтоб закрыть огромное российское небо?»
«Закат» Залужного
На минувшей неделе определилась дальнейшая судьба бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного. «В четверг, 7 марта 2024 года президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», - сообщили на сайте МИД Украины.
В тот же день сам Зеленский в вечернем телеобращении пояснил: «Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом». Если это правда, то ставки на Залужного как соперника Зеленскому на потенциальных президентских выборах, не сыграли. Более того, получается, что «упал» в этом гипотетическом политическом поединке сам экс-главком. Это мощный удар по партии Петра Порошенко, которая активно использовала имя Залужного в своей фронде Зеленскому.
При этом, стало известно, что еще в феврале бывший главком написал рапорт об увольнении с воинской службы.
«После увольнения со своей должности решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны. Какой-то значимой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский. В этих условиях Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить генерала послом в Лондон, редакции неизвестно», - говорится в материале информированного аналитического издания ZN.UA.
При этом журналисты указывают на интересный нюанс: «Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного обеспечения, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, который имеет высшее воинское звание, это составляет 1762 грн в месяц». То есть, нельзя исключать, что несмотря на внешне «мирный развод» с Зеленским, Залужный уезжает из страны все-таки под давлением. Давлением обстоятельств, созданных властью.
При этом уже явно наметилась линия на низложение экс-главы ВСУ с его пьедестала «безошибочного генерала». Так, еще в конце февраля, не менее популярный чем Залужный глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что считает правильным решение президента уволить главкома. «Если все хорошо, все прекрасно и все делается правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» - пояснил он.
А уже на этой неделе сам Зеленский, говоря о делах на фронте в интервью французскому медиа, заявил, что «ситуация намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев». При этом он уточнил: «Мы имели трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников». Но люди, слушавшие и читавшие это, оценивают не обстоятельства и причины, а результат. И то, что, по словам президента Украины, наступление России остановлено - это результат уже другого главкома, не Залужного…