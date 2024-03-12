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МНЕНИЕ ⟩ У Макрона есть возможность стать примером для союзников

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Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон. Фото: POOL/REUTERS
  • Эммануэль Макрон передвигает красные линии в вопросе о поддержке Украины
  • Западные союзники не решаются помочь Украине
  • Заявление президента Франции о сухопутных войсках можно было бы серьезно обдумать

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных сухопутных войск в Украину вызвало неоднозначную реакцию среди союзников, но также открыло дискуссию и среди самих французов, считает редактор мнений Хенри Зейго.

Одно из ведущих изданий Франции Le Monde посвятило заявлению Макрона от 26 февраля отдельную редакционную статью, подчеркнув множественность интерпретаций речи Макрона. С одной стороны, его хвалят по той причине, что открытие таких дебатов было крайне необходимо в нынешней международной ситуации, но и критикуют за невнятную вступительную работу к этим дебатам.

Среди прочего подчеркивается последовательная политическая логика поведения Макрона. 16 февраля глава французского государства принял своего украинского коллегу, после чего Макрон перед журналистами ужесточил свою позицию в отношении России. На последовавшей чуть позднее Мюнхенской конференции по безопасности усилилась общая обеспокоенность судьбой Украины и агрессивностью российских сил, а также усилились сомнения в приверженности Америки поддержке Украины. Добавим сюда более раннее сообщение о смерти Алексея Навального. Все это создало почву для мощной речи Макрона, раздвигающей границы.

С другой стороны, вызывает беспокойство тот факт, что президент перед произнесением своего послания не проконсультировался со своими наиболее важными союзниками, которые теперь начали отгораживаться от его позиции.

Судя по всему, начало неуклюжей кампании можно превратить во что-то позитивное, если бы за ним последовало смещение каких-либо красных линий относительно действий союзников по оказанию помощи Украине. К сожалению, начало выдалось непростым: немцы все еще не решаются передать ракеты Taurus нуждающейся в них Украине, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон даже не хочет думать об отправке британских солдат в Украину для проведения обучения украинцев.

Конечно, Франция должна подать ожидающийся от нее пример. Хотя отправка ее боевых подразделений, вероятно, тоже исключена, какой-то шаг может быть сделан с французской стороны. По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, союзникам Украины следует рассмотреть возможность проведения учений и миссий по разминированию в Украине. Это было бы значительным шагом вперед.

Французский писатель и политический обозреватель Мишель Таубе надеется, что слова Эммануэля Макрона были приняты во внимание. В любом случае, по мнению Таубе, стоит обсудить, какие европейские, в том числе французские войска будет возможно отправить в Украину. По его мнению, это будет одним из важнейших вопросов в преддверии выборов в Европарламент.

Посмотрим, чем все это закончится. Мяч сейчас в руках Макрона.

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