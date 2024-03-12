МНЕНИЕ ⟩ У Макрона есть возможность стать примером для союзников

Одно из ведущих изданий Франции Le Monde посвятило заявлению Макрона от 26 февраля отдельную редакционную статью, подчеркнув множественность интерпретаций речи Макрона. С одной стороны, его хвалят по той причине, что открытие таких дебатов было крайне необходимо в нынешней международной ситуации, но и критикуют за невнятную вступительную работу к этим дебатам.
Среди прочего подчеркивается последовательная политическая логика поведения Макрона. 16 февраля глава французского государства принял своего украинского коллегу, после чего Макрон перед журналистами ужесточил свою позицию в отношении России. На последовавшей чуть позднее Мюнхенской конференции по безопасности усилилась общая обеспокоенность судьбой Украины и агрессивностью российских сил, а также усилились сомнения в приверженности Америки поддержке Украины. Добавим сюда более раннее сообщение о смерти Алексея Навального. Все это создало почву для мощной речи Макрона, раздвигающей границы.
С другой стороны, вызывает беспокойство тот факт, что президент перед произнесением своего послания не проконсультировался со своими наиболее важными союзниками, которые теперь начали отгораживаться от его позиции.
Судя по всему, начало неуклюжей кампании можно превратить во что-то позитивное, если бы за ним последовало смещение каких-либо красных линий относительно действий союзников по оказанию помощи Украине. К сожалению, начало выдалось непростым: немцы все еще не решаются передать ракеты Taurus нуждающейся в них Украине, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон даже не хочет думать об отправке британских солдат в Украину для проведения обучения украинцев.