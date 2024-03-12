МНЕНИЕ ⟩ У Макрона есть возможность стать примером для союзников

Одно из ведущих изданий Франции Le Monde посвятило заявлению Макрона от 26 февраля отдельную редакционную статью, подчеркнув множественность интерпретаций речи Макрона. С одной стороны, его хвалят по той причине, что открытие таких дебатов было крайне необходимо в нынешней международной ситуации, но и критикуют за невнятную вступительную работу к этим дебатам.

Среди прочего подчеркивается последовательная политическая логика поведения Макрона. 16 февраля глава французского государства принял своего украинского коллегу, после чего Макрон перед журналистами ужесточил свою позицию в отношении России. На последовавшей чуть позднее Мюнхенской конференции по безопасности усилилась общая обеспокоенность судьбой Украины и агрессивностью российских сил, а также усилились сомнения в приверженности Америки поддержке Украины. Добавим сюда более раннее сообщение о смерти Алексея Навального. Все это создало почву для мощной речи Макрона, раздвигающей границы.

С другой стороны, вызывает беспокойство тот факт, что президент перед произнесением своего послания не проконсультировался со своими наиболее важными союзниками, которые теперь начали отгораживаться от его позиции.