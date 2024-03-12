Telia сделает свои услуги доступными для еще 9000 тысяч домохозяйств в Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия. По словам руководителя сети Telia Михкеля Кыйва, в этом году компания продолжит активно расширять и модернизировать свою сеть фиксированного интернета, причем развитие сети будет происходить более чем в 20 регионах Эстонии.

«Основное внимание будет уделено созданию оптоволоконной сети для клиентов Telia, которые сегодня пользуются низкоскоростными сетями с медным кабелем для подключения к фиксированному интернету. Самые крупные проекты по развитию оптоволоконных сетей в этом году будут реализованы в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кярдла, Раазику и Саку в Харьюском уезде», - добавил Кыйв.

В целом Telia планирует построить волоконно-оптическую сеть к более чем 9 000 адресов по всей Эстонии, обеспечивая интернет-подключение на скорости до 1 Гбит/с. К концу 2024 года высокоскоростная интернет-сеть Telia будет доступна более чем по 575 тысячам адресам.

Telia лично проинформирует всех клиентов, которые в рамках развертывания сети получат более скоростное подключение к интернету в своих домах. Информацию о развертывании сети также можно найти на сайте Telia .