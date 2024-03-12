В одеяле коллективной обороны все еще зияют дыры

В апреле 2023 года в ходе учений «Храбрый гусар» заранее дислоцированные батальоны НАТО изучили и отработали на центральном полигоне Сил обороны забытый на Западе жанр военного искусства – окопную войну. Фото: Марианне Лорентс/Virumaa Teataja

Великобритания передала Эстонии важные возможности, такие как боевые танки и системы залпового огня. Присутствие Франции в Эстонии теперь постоянное (до 2022 года они находились здесь более года). С декабря 2022 года в Эстонии будут находиться американские солдаты: в настоящее время подразделение размером с батальон на юге Эстонии и реактивные системы залпового огня HIMARS в Тапа.

Всего в Эстонии на данный момент более 2000 союзников, и, по сообщению Минобороны, их качество тоже играет важную роль. Ядро дислоцированного в Эстонии батальона составляют три могучих союзника, которые также являются членами Совета Безопасности ООН и ядерными державами

Всего в Эстонии на данный момент более 2000 союзников, и, по сообщению Минобороны, их качество тоже играет важную роль. Ядро дислоцированного в Эстонии батальона составляют три могучих союзника, которые также являются членами Совета Безопасности ООН и ядерными державами.

Также есть продвижения в создании необходимой структуры (эстонской дивизии, входящая в систему командования НАТО), французы и британцы направили туда личный состав. Однако, как и ответ Минобороны, так и наблюдавшаяся до сих пор связанная с коллективной обороной коммуникация пока остаются недостаточными.

Что стало с планом предварительной поставки боеприпасов и другого снабжения для бригады союзников, предназначенной для подкрепления Эстонии? Как и когда будет решена проблема противовоздушной и противоракетной обороны стран Балтии? (Наши собственные возможности противовоздушной обороны даже после их доставки сюда останутся недостаточными, чтобы обеспечить комплексное решение.) Можем ли мы надеяться, что в случае военного нападения на Эстонию мы не подвергнемся целевым ограничениям со стороны Вашингтона и Берлина, как это происходит в случае военного нападения на Украину?

За два года в коллективной обороне действительно произошли сейсмические изменения, но этого признания недостаточно: нам нужен всеобъемлющий и надежный в военном отношении план для всех ключевых возможностей коллективной обороны в странах Балтии. Два года назад канцлер Сальм пообещал, что Эстония будет готова к обороне к 24 февраля 2024 года. Пришло время сделать промежуточный контроль и поставить новые цели.