В одеяле коллективной обороны все еще зияют дыры

Минобороны не выполнило цели коллективной обороны, сформулированные два года назад
Тем временем цели изменились, но ясности относительно важных пробелов в возможностях по-прежнему нет
Странам Балтии также необходимо комплексное решение для коллективной обороны на уровне целей
За два года в коллективной обороне стран Балтии произошли сейсмические изменения, но первоначальные цели Министерства обороны остались частично не выполненными, и до сих пор нет понимания, когда и каким образом планируется устранение недостатков некоторых ключевых возможностей обороны стран Балтии. Цели коллективной обороны Эстонии требуют обновления, считает редактор Меэлис Ойдсалу.
Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм заявил 8 апреля позапрошлого года на Национальном телерадиовещании (ERR): «Цель Эстонии на летнем саммите НАТО – добиться удвоения военного присутствия союзников». Это удвоенное присутствие должно было состоять из «штаба дивизии, механизированной бригады союзников, состоящей из штаба и как минимум трех батальонов». Кроме того, в Эстонию должны были прибыть огневые, зенитные, разведывательные и другие подразделения, поддерживающие дивизию. Также частью решения должна была стать предварительно поставленное снабжение.
Вскоре после того, как цели коллективной обороны были заявлены в Министерстве обороны, цели Эстонии начали меняться. Вместо дислоцированной здесь бригады союзников заговорили о структуре дивизии и подкреплении дислоцированного батальона в случае потребности. Последнее было приписано осуществлять 12-й бронетанковой бригаде Великобритании, учения по переброске бригады, как ожидается, состоятся в следующем году.
Согласно пояснению Минобороны, к весне 2022 года была достигнута важнейшая из целей Эстонии: НАТО изменило свою позицию сдерживания на такую, при которой действительно можно сдерживать Россию
Согласно пояснению Минобороны, к весне 2022 года была достигнута важнейшая из целей Эстонии: НАТО изменило свою позицию сдерживания на такую, при которой действительно можно сдерживать Россию. «У НАТО не было подобных оборонных планов со времени окончания холодной войны более 30 лет назад», – говорит Сальм. Это правильный, но несколько чересчур общий ответ.
По поводу присутствия союзников в Минобороны пояснили, что просто в ходе переговоров с союзниками было найдено более оптимальное решение. Также по сравнению с апрелем 2022 года к модели обороны Эстонии прибавились новые элементы.
Великобритания передала Эстонии важные возможности, такие как боевые танки и системы залпового огня. Присутствие Франции в Эстонии теперь постоянное (до 2022 года они находились здесь более года). С декабря 2022 года в Эстонии будут находиться американские солдаты: в настоящее время подразделение размером с батальон на юге Эстонии и реактивные системы залпового огня HIMARS в Тапа.
Всего в Эстонии на данный момент более 2000 союзников, и, по сообщению Минобороны, их качество тоже играет важную роль. Ядро дислоцированного в Эстонии батальона составляют три могучих союзника, которые также являются членами Совета Безопасности ООН и ядерными державами
Всего в Эстонии на данный момент более 2000 союзников, и, по сообщению Минобороны, их качество тоже играет важную роль. Ядро дислоцированного в Эстонии батальона составляют три могучих союзника, которые также являются членами Совета Безопасности ООН и ядерными державами.
Также есть продвижения в создании необходимой структуры (эстонской дивизии, входящая в систему командования НАТО), французы и британцы направили туда личный состав. Однако, как и ответ Минобороны, так и наблюдавшаяся до сих пор связанная с коллективной обороной коммуникация пока остаются недостаточными.
Что стало с планом предварительной поставки боеприпасов и другого снабжения для бригады союзников, предназначенной для подкрепления Эстонии? Как и когда будет решена проблема противовоздушной и противоракетной обороны стран Балтии? (Наши собственные возможности противовоздушной обороны даже после их доставки сюда останутся недостаточными, чтобы обеспечить комплексное решение.) Можем ли мы надеяться, что в случае военного нападения на Эстонию мы не подвергнемся целевым ограничениям со стороны Вашингтона и Берлина, как это происходит в случае военного нападения на Украину?
За два года в коллективной обороне действительно произошли сейсмические изменения, но этого признания недостаточно: нам нужен всеобъемлющий и надежный в военном отношении план для всех ключевых возможностей коллективной обороны в странах Балтии. Два года назад канцлер Сальм пообещал, что Эстония будет готова к обороне к 24 февраля 2024 года. Пришло время сделать промежуточный контроль и поставить новые цели.