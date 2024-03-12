Всегда разумно иметь хотя бы небольшую сумму денег, чтобы подготовиться к кризисным ситуациям. Но где люди прячут их в квартире?
Немецкое издание Finanzen пишет, что среднестатистический немец хранит дома 1364 евро наличными. Издание составило рейтинг десяти мест, где немцы прячут у себя дома заработанные евро.
Сейф - это настоящая классика, что также делает его самым популярным местом для хранения наличных дома.
Конверт - деньги, завернутые в бумагу, спрятаны между книгами, в ящике стола или где-то еще.
Копилка - у каждого, наверное, есть куда положить звенящие в карманах монеты и центы, но в копилки кладут и наличные.
Гардероб - иногда там даже одежду-то не найти, поэтому это популярное место, где можно прятать наличные.
Книжная полка - хорошо прятать деньги между книгами или за ними.
Книга - надо только запомнить, в какую книгу вы положили деньги.
Запираемый ящик - работает по тому же принципу, что и сейф, но физически в разы слабее.
Прикроватный столик - если держать деньги под рукой, вы будете чувствовать себя в большей безопасности во время сна.
Пустая банка - банка, наполненная деньгами, спрятанная среди других непрозрачных емкостей, которую вор не сможет распознать.
Рамка для фотографий - за ней можно удачно спрятать купюры.