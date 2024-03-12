Немецкое издание Finanzen пишет, что среднестатистический немец хранит дома 1364 евро наличными. Издание составило рейтинг десяти мест, где немцы прячут у себя дома заработанные евро.

Сейф - это настоящая классика, что также делает его самым популярным местом для хранения наличных дома.

Конверт - деньги, завернутые в бумагу, спрятаны между книгами, в ящике стола или где-то еще.

Копилка - у каждого, наверное, есть куда положить звенящие в карманах монеты и центы, но в копилки кладут и наличные.

Гардероб - иногда там даже одежду-то не найти, поэтому это популярное место, где можно прятать наличные.

Книжная полка - хорошо прятать деньги между книгами или за ними.

Книга - надо только запомнить, в какую книгу вы положили деньги.

Запираемый ящик - работает по тому же принципу, что и сейф, но физически в разы слабее.

Прикроватный столик - если держать деньги под рукой, вы будете чувствовать себя в большей безопасности во время сна.

Пустая банка - банка, наполненная деньгами, спрятанная среди других непрозрачных емкостей, которую вор не сможет распознать.

Рамка для фотографий - за ней можно удачно спрятать купюры.