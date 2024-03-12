Фото и видео ⟩ Резня на школьном стадионе: убийца рассказал сокамернику о планах после выхода из тюрьмы расправиться с еще одной жертвой

Прозванный убийцей Арукюла Марк Якоб Яксон в прошлом году 29 апреля на школьном стадионе Арукюла напал на двух своих знакомых молодых людей, один из которых скончался от ножевых ранений. На суде над Яксоном сегодня состоялось последнее рассматривающее доказательства заседание, на котором дал показания его бывший сокамерник Райкен Альяс.
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Прокурор Наталия Мийльвеэ потребовала на заседании допросить в качестве свидетеля бывшего сокамерника Яксона Райкена Альяса, поскольку Яксон подробно рассказал Альясу о своих деяниях и планах. Альяс направил в суд письмо, в котором сообщил, что хочет дать показания.