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Фото и видео ⟩ Резня на школьном стадионе: убийца рассказал сокамернику о планах после выхода из тюрьмы расправиться с еще одной жертвой

Май-Брит Юрман
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Прозванный убийцей Арукюла Марк Якоб Яксон в прошлом году 29 апреля на школьном стадионе Арукюла напал на двух своих знакомых молодых людей, один из которых скончался от ножевых ранений. На суде над Яксоном сегодня состоялось последнее рассматривающее доказательства заседание, на котором дал показания его бывший сокамерник Райкен Альяс.

Прокурор Наталия Мийльвеэ потребовала на заседании допросить в качестве свидетеля бывшего сокамерника Яксона Райкена Альяса, поскольку Яксон подробно рассказал Альясу о своих деяниях и планах. Альяс направил в суд письмо, в котором сообщил, что хочет дать показания.

Прокурор Мийльвеэ и защитник Яксона Кади Ситска разошлись во мнениях, следует ли заслушивать Альяса в качестве свидетеля. Мийльвеэ считала, что показания Альяса могут свидетельствовать о признании Яксона в преступлении и позволяют узнать степень вины Яксона и раскаивается ли молодой человек искренне или нет.

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