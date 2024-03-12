Глава союза оборонных предприятий: Эстонию ждет еще один скачок расходов на армию

Эстонский эксперт по обороне CGI Тармо Рянисоо подчеркнул на утреннем мероприятии CGI для СМИ, посвященном оборонной и космической промышленности, что, как страна, расположенная на восточной границе НАТО, мы должны последовательно готовиться. В связи с этим Эстония как э-страна имеет конкурентное преимущество в дигитализации оборонной промышленности. «В худшем случае Эстония должна выиграть войну. В лучшем случае война, к которой мы готовимся, никогда не наступит. Но нужно подготовиться так, чтобы сдерживания было более чем достаточно».