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Глава союза оборонных предприятий: Эстонию ждет еще один скачок расходов на армию

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

Для укрепления обороноспособности Эстонии чрезвычайно необходима дигитализация оборонной промышленности, а объем оборонных инвестиций должен вырасти до пяти процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Эстонский эксперт по обороне CGI Тармо Рянисоо подчеркнул на утреннем мероприятии CGI для СМИ, посвященном оборонной и космической промышленности, что, как страна, расположенная на восточной границе НАТО, мы должны последовательно готовиться. В связи с этим Эстония как э-страна имеет конкурентное преимущество в дигитализации оборонной промышленности. «В худшем случае Эстония должна выиграть войну. В лучшем случае война, к которой мы готовимся, никогда не наступит. Но нужно подготовиться так, чтобы сдерживания было более чем достаточно».

Рянисоо добавил, что поле боя определяет, что необходимо на рынке и что работает. «Дигитализация крайне необходима для ускорения боевых операций и улучшения ситуационной осведомленности. Орудия без снаряда внутри - недоработанное решение. Точно так же, как оборудование, на котором недостаточно смарт-программного обеспечения. При построении обороны важно вкладывать в одно, и в другое».

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