Эстонские хоккеисты под чужими именами съездили на турнир в Россию

24 и 25 февраля в России в Ленинградской области на ледовой арене курорта «Игора» прошел любительский хоккейный турнир. В соревновании приняли участие пять команд: три из России, по одной из Беларуси и Эстонии.

Эстонская команда называлась Narva Stars. Это любительская хоккейная команда Нарвы, созданная в 2008 году. Команда не участвует в чемпионатах Эстонии и любительских лигах Эстонского хоккейного союза. Однако Narva Stars периодически выступают в России. И в прошлом, и в этом году команда участвовала в зимнем турнире «Банк Россия», организованном Хоккейной лигой Санкт-Петербурга.