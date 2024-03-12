Хоккеисты команды Narva PSK использовали вымышленные имена и отправились в годовщину Эстонской Республики на хоккейный турнир в Россию. Эстонский хоккейный союз сначала приостановил действие лицензий игроков, но после объяснений смягчил наказание.
Для подписчиков
Эстонские хоккеисты под чужими именами съездили на турнир в Россию
24 и 25 февраля в России в Ленинградской области на ледовой арене курорта «Игора» прошел любительский хоккейный турнир. В соревновании приняли участие пять команд: три из России, по одной из Беларуси и Эстонии.