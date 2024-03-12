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Эстонские хоккеисты под чужими именами съездили на турнир в Россию

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Из интернета удалены почти все фотографии участия в российском турнире команды Narva Stars, но некоторые снимки все еще можно найти в Telegram ХК Санкт-Петербургской хоккейной лиги.
Из интернета удалены почти все фотографии участия в российском турнире команды Narva Stars, но некоторые снимки все еще можно найти в Telegram ХК Санкт-Петербургской хоккейной лиги. Фото: Санкт/Telegram

Хоккеисты команды Narva PSK использовали вымышленные имена и отправились в годовщину Эстонской Республики на хоккейный турнир в Россию. Эстонский хоккейный союз сначала приостановил действие лицензий игроков, но после объяснений смягчил наказание.

24 и 25 февраля в России в Ленинградской области на ледовой арене курорта «Игора» прошел любительский хоккейный турнир. В соревновании приняли участие пять команд: три из России, по одной из Беларуси и Эстонии.

Эстонская команда называлась Narva Stars. Это любительская хоккейная команда Нарвы, созданная в 2008 году. Команда не участвует в чемпионатах Эстонии и любительских лигах Эстонского хоккейного союза. Однако Narva Stars периодически выступают в России. И в прошлом, и в этом году команда участвовала в зимнем турнире «Банк Россия», организованном Хоккейной лигой Санкт-Петербурга.

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