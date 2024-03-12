Инженер, давший показания против Boeing, найден мертвым

Как сообщает Би-Би-Си, Барнетт проработал в Boeing 32 года до выхода на пенсию в 2017 году по состоянию здоровья.

После выхода на пенсию Барнетт начал длительный судебный процесс против Boeing. Он обвинил компанию в очернении его личности и препятствовании его карьере из-за проблем с производством, на которые он указал.

На момент смерти Барнетт находился в Чарльстоне и давал показания на допросах, связанных с этим делом. Его допросили адвокаты Boeing, а затем Барнетта подверг перекрестному допросу его собственный адвокат.

В субботу, 9 марта, должен был пройти дополнительный допрос. Когда он не появился, правоохранительные органы отправились в отель, где он остановился. Вскоре его нашли мертвым в его грузовике на парковке отеля. В полиции заявили, что Барнетт скончался от нанесенного самому себе ранения.

В беседе с журналистами его адвокат назвал смерть Барнетта трагической.

Напомним, что с 2010 года Барнетт следил за качеством работ на заводе Boeing в Норт-Чарльстоне, где производился авиалайнер 787 Dreamliner.