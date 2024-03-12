Бывший инженер по контролю качества компании Boeing Джон Барнетт, известный своими разоблачениями производственных стандартов компании, был найден мертвым в США. Ему было 62 года.
Инженер, давший показания против Boeing, найден мертвым
Как сообщает Би-Би-Си, Барнетт проработал в Boeing 32 года до выхода на пенсию в 2017 году по состоянию здоровья.
После выхода на пенсию Барнетт начал длительный судебный процесс против Boeing. Он обвинил компанию в очернении его личности и препятствовании его карьере из-за проблем с производством, на которые он указал.
На момент смерти Барнетт находился в Чарльстоне и давал показания на допросах, связанных с этим делом. Его допросили адвокаты Boeing, а затем Барнетта подверг перекрестному допросу его собственный адвокат.
В субботу, 9 марта, должен был пройти дополнительный допрос. Когда он не появился, правоохранительные органы отправились в отель, где он остановился. Вскоре его нашли мертвым в его грузовике на парковке отеля. В полиции заявили, что Барнетт скончался от нанесенного самому себе ранения.
В беседе с журналистами его адвокат назвал смерть Барнетта трагической.
Напомним, что с 2010 года Барнетт следил за качеством работ на заводе Boeing в Норт-Чарльстоне, где производился авиалайнер 787 Dreamliner.
В 2019 году Барнетт рассказал журналистам, что рабочие под давлением руководства намеренно устанавливали на самолеты на производственной линии некачественные детали. Кроме того, работники не соблюдали процедуры, предназначенные для отслеживания компонентов на заводе, что привело к пропаже дефектных компонентов. В некоторых случаях некачественные детали даже вынимали из мусорных баков и устанавливали на строившиеся самолеты, чтобы предотвратить задержки на линии.
Он также сообщил, что обнаружил на 787 Dreamliner серьезные проблемы с аварийными кислородными системами, из-за чего каждая четвертая дыхательная маска не сработает в чрезвычайной ситуации.
Тогда он выразил беспокойство, что стремление компании быстрее построить новый самолет скажется на качестве процесса сборки, а безопасность будет поставлена под угрозу. Он предупредил менеджеров о своих опасениях, но никаких действий предпринято не было. Более того, Boeing опроверг его утверждения.
Однако проверка Федерального авиационного управления США (FAA) подтвердила некоторые опасения Барнетта. Было установлено, что местонахождение как минимум 53 несоответствующих деталей на заводе неизвестно и что они считаются утерянными. У компании Boeing потребовали принять меры по исправлению положения.