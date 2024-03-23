ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ История эстонской политики: водоворот партий и кризис центристов

Первые политические партии создавались в Эстонии более ста лет назад.

В 1739 году Правящий Сенат послал из Санкт-Петербурга запрос Эстонскому рыцарству о правовом положении здешнего крестьянства. В ответе, известном нам как «декларация Розена», подтвердили, что никаких прав у крестьян нет.

В Эстляндии крепостное право было отменено в 1816, а в Лифляндии в 1819 году. Но барщина сохранилась, и земля по-прежнему принадлежала помещикам. Этому последовало наречение крестьян фамилиями, начали создаваться волостные управы, благодаря которым хуторяне получили первый опыт самоуправления.

Выкуп хуторских земель в вечное пользование и переход на частичный денежный оброк наравне с массовым распространением эстоноязычных церковно-приходских школ повысили самосознание крестьян. По инициативе Йоханна Вольдемара Яннсена деревенских жителей начали называть эстонцами.

В результате национального пробуждения, начавшегося в 1860-е годы, стали выходить такие газеты, как Perno Postimees (позже Postimees), Sakala и Tallinna Teataja. В некотором смысле они способствовали преобразованию национальных настроений в «газетные партии».

Perno Postimees начал издаваться в июне 1857 года. Фото: Национальная библиотека/Digar

Первый номер газеты Sakala вышел в марте 1878 года. Фото: Национальная библиотека/Digar

Первый номер Tallinna Teataja вышел в феврале 1910 года Фото: Национальная библиотека/Digar

На этой почве в начале XX века начали возникать и партии, среди которых на первый план вышли социалистические и буржуазные.

Все это происходило в условиях Российской империи. Поначалу эстонцы стремились расширить свои права путем ограничения или отмены привилегий балтийских немцев. Идея государственной независимости возникла после Февральской революции 1917 года, когда российские большевики создали двоевластие, а осенью пришли к единоличной власти.