Газеты на эстонском языке способствовали формированию национальных настроений
Расцвет политических партий пришелся на весну 1919 года, когда было создано Учредительное Cобрание
Переход к авторитарному режиму нанес смертельный удар по партийной системе
Клио помнит время, когда в Эстонии возникли первые политические партии, пишет искусствовед Юри Куускемаа.
Первые политические партии создавались в Эстонии более ста лет назад.
В 1739 году Правящий Сенат послал из Санкт-Петербурга запрос Эстонскому рыцарству о правовом положении здешнего крестьянства. В ответе, известном нам как «декларация Розена», подтвердили, что никаких прав у крестьян нет.
В Эстляндии крепостное право было отменено в 1816, а в Лифляндии в 1819 году. Но барщина сохранилась, и земля по-прежнему принадлежала помещикам. Этому последовало наречение крестьян фамилиями, начали создаваться волостные управы, благодаря которым хуторяне получили первый опыт самоуправления.
Выкуп хуторских земель в вечное пользование и переход на частичный денежный оброк наравне с массовым распространением эстоноязычных церковно-приходских школ повысили самосознание крестьян. По инициативе Йоханна Вольдемара Яннсена деревенских жителей начали называть эстонцами.
В результате национального пробуждения, начавшегося в 1860-е годы, стали выходить такие газеты, как Perno Postimees (позже Postimees), Sakala и Tallinna Teataja. В некотором смысле они способствовали преобразованию национальных настроений в «газетные партии».
На этой почве в начале XX века начали возникать и партии, среди которых на первый план вышли социалистические и буржуазные.
Все это происходило в условиях Российской империи. Поначалу эстонцы стремились расширить свои права путем ограничения или отмены привилегий балтийских немцев. Идея государственной независимости возникла после Февральской революции 1917 года, когда российские большевики создали двоевластие, а осенью пришли к единоличной власти.
По-настоящему смелым поступком стало провозглашение 24 февраля 1918 года Эстонским комитетом спасения «Манифеста ко всем народам Эстонии», в котором декларировалось создание независимой демократической Эстонской Республики и подчеркивался ее нейтралитет в текущей войне. На протяжении веков Германия и Россия были теми жерновами, которые перемалывали Эстонию и эстонское национальное самосознание. Нашим самым большим успехом было то, что мы сумели вырваться из этого и создать свое государство.
Расцвет политических партий начался весной 1919 года с создания Учредительного Собрания, который в августе 1920 года передал власть Парламенту Эстонии. Десять партий, принимавшие участие в первых выборах в Рийгикогу в 1920 году, ко вторым выборам в Рийгикогу в 1923 году превратились уже в 24. Начались беспрерывные распри и чехарда коалиций, что приводило к частой смене правительств.
Смертельный удар по партийной системе нанесли их ликвидация и переход к авторитарному режиму в 1934-1935 годы. Осталась только одна лояльная правительству партия. На протяжении всего периода советской оккупации в Эстонии также действовал однопартийный коммунистический режим.
Один саркастичный журналист даже опубликовал статью под заголовком «Когда умрет последний член Центристской партии?» Как по мне, это неподобающе.
Сейчас у нас снова есть политические партии, а правительства сменяют друг друга на основе коалиций. В настоящее время у руля находятся Партия реформ, социал-демократы и Eesti 200.
Люди по-разному относятся к партиям.
Я нахожу прискорбным раскол Центристской партии и массовый исход ее членов.
В партию входит более 11 000 человек. Их поддерживают преимущественно пожилые люди. Поэтому один саркастичный журналист даже опубликовал статью под заголовком «Когда умрет последний член Центристской партии?» Как по мне, это неподобающе. Важность Центристской партии заключается в преодолении противоречий между эстонцами и русскоязычными жителями и стремлении создать во всей стране дружественное общество. Это особенно важно в условиях войны в Украине, которая привела к распространению русофобии, а все, что исходит от России, отметается.
Теперь правительство хочет лишить права голоса людей с российскими и белорусскими паспортами. А недавно даже один садоводческий кооператив в Каллавере был объявлен государственной угрозой. Все говорят и пишут о пятой колонне. При этом многие русскоязычные жители стали настоящими патриотами Эстонии, даже не владея эстонским языком.
Здесь проживают коренные русские, потомки староверов и белогвардейцев, а также те, кто живут здесь с 1944 года уже три поколения и считают Эстонию своей родиной. Поэтому мы должны заботиться о том, чтобы эстонское общество не отторгало наших русских и русскоязычное население. Чем более удовлетворенными и вовлеченными будут местные жители, тем безопаснее будет Эстонская Республика. Центристская партия обязательно продолжит работать в этом направлении, поэтому она необходима Эстонии.
Таким образом, я считаю, что на предстоящих муниципальных выборах эта партия заслуживает хорошего урожая голосов.