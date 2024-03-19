ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Уроки украинских СМИ в оккупации

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Дискуссия о судьбе традиционных медиа в эпоху Интернета не нова. Более того, она нередко кажется завершенной, особенно для небольших региональных изданий, специализирующихся на местных новостях. Многие на них давно махнули рукой.

Однако развязанная Россией война против Украины, похоже, сделала это прощание преждевременным. Несмотря на растущий спрос на онлайн-источники, особенно Телеграм (его популярность в Украине после начала полномасштабного вторжения выросла на 60%), традиционные и местные медиа обрели новое значение.

Для многих украинцев они стали жизненно важным источником информации в условиях, когда на сеть положиться нельзя, а радио может спасать при отсутствии любого другого сигнала. В свою очередь, установление контроля над медийной инфраструктурой и особое внимание к региональным СМИ были и остаются одним из приоритетов российских властей на временно оккупированных территориях. Почему это так, что происходит с местными медиа в оккупации и по каким причинам они так важны, разбираемся в этом материале.

Как и почему РФ захватывала медиа-инфраструктуру Украины после 24 февраля 2022 года

С самого начала оккупации новых территорий Россия уделяла большое значение установлению контроля над медиа-ландшафтом. Две основные формы этого контроля взаимосвязаны и касаются как традиционных каналов, так и онлайн-среды:

Блокировка украинских и западных СМИ;

Заполнение инфопространства российскими СМИ.