В Вильнюсе напали с молотком на соратника Навального Леонида Волкова

«На Леонида Волкова только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком», - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X. По ее словам, Волков находится дома, к нему едет полиция и скорая.

На Леонида Волкова @leonidvolkov только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 12, 2024

В интервью «Медузе» Ярмыш пояснила, что Волков отбивался от нападавшего дверью машины и ногами: «Поэтому били куда попали - по ногам».

«Жив, подробности позднее», - сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, подтвердив, что соратника Навального били молотком по ногам и задели руки. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у Волкова ссадины на голове, синяк под глазом и окровавленная нога. Через некоторое время Жданов добавил, что пострадавшего доставили в больницу.

Спустя несколько часов Леонид Волков записал короткое видеообращение. Он рассказал, что нога осталась цела, однако сломана рука. Кроме того, соратник Навального охарактеризовал атаку как «характерный бандитский привет» от президента РФ Владимира Путина.

Глава МИД Литвы: Виновные ответят за преступление

Атаку прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление», - написал глава МИД в соцсети X.

Журналист Сергей Пархоменко рассказал, что Леонид Волков живет в дачном поселке. «То есть это не случайный уличный хулиган или грабитель. Это человек, который специально туда поехал нападать на Волкова», - сделал вывод Пархоменко.