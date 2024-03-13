«Отечество»: Эстония и Европа не должны признавать выборы президента в России

«Внутригосударственную оппозицию и свободную прессу заставляют молчать, а тех, кто не покорится, убивают. На оккупированных территориях Украины людей под дулами автоматов также заставляют идти к избирательным урнам», - говорится в переданном BNS тексте заявления.

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Позиция «Отечества» заключается в том, что Эстония и Европа не должны узаконивать имитацию демократического процесса и признавать результаты этих выборов.

«Мы больше никогда не должны иметь дело с Путиным как президентом России. Место военного преступника - перед международным трибуналом, а не за столом переговоров», - говорится в заявлении.

Правление «Отечества» приняло к сведению, что следующее заседание совета партии состоится 24 марта, на нем будут утверждены список и программа «Отечества» на выборах в Европарламент, а также обнародован предвыборный манифест.