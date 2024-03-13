Согласно последним опросам Norstat, лидером рейтинга популярности политических сил по-прежнему остается «Отечество». Поддержка трех наиболее популярных партий за последнюю неделю существенно не изменилась.
Рейтинги: поддержка соцдемов снижается четвергую неделю подряд, число сторонников центристов растет
Согласно последним результатам, 29,4% поддерживают «Отечество», 18,5% - Консервативную народную партию Эстонии и 16,8% - Партию реформ.
За тройкой лидеров следуют СДПЭ (13,3%), Центристская партия (11,9%) и «Ээсти 200» (5,9%). За последние четыре недели поддержка соцдемов снизилась на 3,7 процентных пункта, но в последнее время темпы падения замедлились.
Популярность Центристской партии выросла на 1,3 процентных пункта за последние две недели.
Коалиционные партии поддерживают 36% респондентов, а оппозиционные - 58%.