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Вблизи парка Таммсааре произошел несчастный случай: ребенка госпитализировали

Rus.Postimees
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Столб, который упал.
Столб, который упал. Фото: Pealtnägija foto.

Вчера вечером вблизи театра «Эстония» и парка Таммсааре произошел несчастный случай, когда мальчик получил травмы, раскачиваясь на цепи, натянутой между каменными столбами, рассказал порталу Postimees очевидец.

Конструкция столба сломалась, что спровоцировало падение ребенка. Он повредил ногу, на место вызвали скорую помощь. 

«Глядя на то, как столб был закреплен, можно сказать, что беда буквально кричала о своем приходе. Короткие шурупы, которые должны были прочно удерживать столб в земле, находились практически только в почве, прочного основания выявить не удалось. Находящийся рядом столб тоже шатается», - описал ситуацию очевидец.

«Мы с прохожим позвонили в Муниципальную полицию», - отметил он. МуПо направила на место происшествия патруль. 

«Мы желаем пострадавшему мальчику скорейшего выздоровления, а всем остальным - больше замечать вокруг и заботиться друг о друге», - заключил он.

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