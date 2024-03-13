Вблизи парка Таммсааре произошел несчастный случай: ребенка госпитализировали

«Глядя на то, как столб был закреплен, можно сказать, что беда буквально кричала о своем приходе. Короткие шурупы, которые должны были прочно удерживать столб в земле, находились практически только в почве, прочного основания выявить не удалось. Находящийся рядом столб тоже шатается», - описал ситуацию очевидец.