Вчера вечером вблизи театра «Эстония» и парка Таммсааре произошел несчастный случай, когда мальчик получил травмы, раскачиваясь на цепи, натянутой между каменными столбами, рассказал порталу Postimees очевидец.
Вблизи парка Таммсааре произошел несчастный случай: ребенка госпитализировали
Конструкция столба сломалась, что спровоцировало падение ребенка. Он повредил ногу, на место вызвали скорую помощь.
«Глядя на то, как столб был закреплен, можно сказать, что беда буквально кричала о своем приходе. Короткие шурупы, которые должны были прочно удерживать столб в земле, находились практически только в почве, прочного основания выявить не удалось. Находящийся рядом столб тоже шатается», - описал ситуацию очевидец.
«Мы с прохожим позвонили в Муниципальную полицию», - отметил он. МуПо направила на место происшествия патруль.
«Мы желаем пострадавшему мальчику скорейшего выздоровления, а всем остальным - больше замечать вокруг и заботиться друг о друге», - заключил он.