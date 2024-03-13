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Lidl еще не знает, когда будет начато строительство нового магазина в Ласнамяэ

rus.postimees.ee
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Магазин Lidl.
Магазин Lidl. Фото: defotoberg / Shutterstock.com

Немецкая торговая сеть Lidl, ранее критиковавшая власти Таллинна за темпы утверждения детальной планировки своего нового магазина на улице Линнамяэ в Ласнамяэ, по-прежнему не знает, когда будет начато его строительство, пишет Rus.ERR.

«В октябре город Таллинн утвердил детальную планировку объекта недвижимости по адресу Линнамяэ-теэ, 28 в Ласнамяэ. На данный момент компания Lidl подала заявку на получение разрешения на строительство, и после того, как это разрешение будет выдано, там начнутся работы по строительству магазина Lidl. Но точную дату пока говорить рано, поскольку она зависит от того, насколько быстро мы сможем получить разрешение на строительство и провести тендер по поиску застройщика», - прокомментировали в пресс-службе торговой сети.

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