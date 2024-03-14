Международный день родного языка был учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и с 2000 года отмечается 21 февраля. В Эстонии День родного языка отмечается 14 марта, традиция берет начало с 1996 года, и этот праздник понимается именно как день эстонского языка. Педагог Игорь Калакаускас пишет о том, как этот день было бы уместно отмечать тем жителям Эстонии, чей родной язык - не эстонкий, и настаивает, что отдавая дань уважения стране, ее культуре и языку, стоит также бережно относиться и к своей национальной культуре.
Цель учрежденного ЮНЕСКО в 1999 году на международном уровне Международного дня родного языка стала защита языкового и культурного многообразия. Особенно это актуально для тех языков, носителей которого в мире становится особенно мало. И в этой связи у Эстонии есть повод для беспокойства - ведь количество человек, считающих своим родным именно эстонский, на нашей планете не такое уж внушительное.
Сегодня вполне уместно вспомнить о конституции Эстонской республики, гласящей о том, что наше государство призвано обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века. В основном законе ничего не говорится о других языках, что само по себе понятно, ведь Эстония - это единственное в мире государство, объявившее своей целью сохранение именно эстонского языка.
Обозначенная ЮНЕСКО дата 21 февраля увязана с драматическими событиями 1952 года. Это был день, когда пакистанская полиция расправилась со сторонниками признания бенгальского языка в качестве официального. Манифестация проходила в восточном Пакистане, который в 1971 году стал отдельным государством под названием Бангладеш.
Эстония опередила ЮНЕСКО
День родного языка в Эстонии отмечают 14 марта, начиная с 1996 года. Дата была приурочена к дате рождения поэта и писателя Кристьяна Яака Петерсона, считающегося основоположником эстонского литературного языка. Можно сказать, что мы в какой-то степени опередили ЮНЕСКО с идеей, поэтому видимых причин подстраиваться под международный календарь у нас нет.
В Эстонии цель Дня родного языка созвучна нашей конституции. Однако для многих проживающих в Эстонской Республике народов не совсем понятно, как определять свое участие в этом дне. Ведь назвать эстонский язык родным около трети населения страны не может. С другой стороны, понимая трепетное отношение самих эстонцев к своему языку, разделяя их обеспокоенность, представители национальных меньшинств стараются как-то свое участие обозначить.
Если говорить о своем личном отношении к этому дню, то мне кажется, что самое глупое - это вымучивать в иноязычных учреждениях (в первую очередь, в школах и детсадах) какие-то мероприятия, на которых выступающие на сцене пытаются декламировать тексты на языке, который для этих выступающих родным не является.
Я не уверен, что окажись настоящий эстонец на таком мероприятии, он получит удовольствие от того, что и как будет звучать со сцены или, допустим, в эфире школьного радио.
В подобного рода мероприятиях отнюдь не редкость, когда картину портит формальное и невыразительное декламирование стихотворений, содержание которых выступающий в полной мере не понимает - он просто тарабанит текст, который ему предложили выучить. По интонации и сделанным невпопад паузам слушатели без труда чувствуют фальшь, и в итоге все это может превратиться в бессмысленную затею.
Как не позволить празднику стать рутинной формальностью
Конечно, во мне говорит, в первую очередь, руководитель по интересам (huvijuht) - как-никак я занимался этой деятельностью без малого тридцать лет. Сейчас это уже в прошлом, но это не мешает мне дать пару советов тем, кто 14 марта хотел бы отметить в школе, где большинство учеников не является этническими эстонцами, День родного языка.
Как мне кажется, в этот день было бы здорово услышать выступления ребят-эстонцев. Уверен, что найти поддержку в проведении таких выступлений можно в любой школе с эстонским языком обучения.
Визит в иноязычную школу мог бы стать интересным опытом для педагогов-эстонцев, которые получили бы возможность пообщаться с учениками, о которых они слышат, как правило, в негативном контексте. Учителя, пришедшие в русскую школу, могли бы обратиться к школьникам с теми же поэтическими произведениями.
А как здорово было бы провести своеобразную перекличку, исполнив, к примеру, стихотворение Лидии Койдула сразу на двух языках - одну строфу на эстонском, а другую - в переводе на русский! Это могло бы оказаться великолепным, по-настоящему интеграционным мероприятием.
Конечно, на фоне проходящих в сфере школьного образования изменений, вспоминать о том, что русский язык тоже сам по себе удивительно красив и музыкален, многие сочтут неуместным. Но ведь у русских тоже есть в календаре особенный день - 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого вполне можно считать, как минимум, одним из основоположников литературного русского языка. И ничто не мешает нам не только вспомнить об этом дне, но и ввести добрую традицию - отмечать свой День родного языка.
Не нравится Пушкин (он ведь уже обозначен некоторыми борцами за свободу как имперец), можно остановить свой выбор на другой значимой личности - Игоре Северянине, «короле поэтов», первом крупном переводчике эстонской поэзии на русский язык.
Отдавая дань уважения к стране, ее культуре и языку, мы должны по возможности бережно относиться и к своей национальной культуре. Кстати, в свете всем известных грядущих преобразований это размышление может стать отнюдь не праздным рассуждением, а поводом задуматься, как нам самим сохранить свой родной язык и передать его нашим детям.