Цель учрежденного ЮНЕСКО в 1999 году на международном уровне Международного дня родного языка стала защита языкового и культурного многообразия. Особенно это актуально для тех языков, носителей которого в мире становится особенно мало. И в этой связи у Эстонии есть повод для беспокойства - ведь количество человек, считающих своим родным именно эстонский, на нашей планете не такое уж внушительное.

Сегодня вполне уместно вспомнить о конституции Эстонской республики, гласящей о том, что наше государство призвано обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века. В основном законе ничего не говорится о других языках, что само по себе понятно, ведь Эстония - это единственное в мире государство, объявившее своей целью сохранение именно эстонского языка.

Обозначенная ЮНЕСКО дата 21 февраля увязана с драматическими событиями 1952 года. Это был день, когда пакистанская полиция расправилась со сторонниками признания бенгальского языка в качестве официального. Манифестация проходила в восточном Пакистане, который в 1971 году стал отдельным государством под названием Бангладеш.

Эстония опередила ЮНЕСКО

День родного языка в Эстонии отмечают 14 марта, начиная с 1996 года. Дата была приурочена к дате рождения поэта и писателя Кристьяна Яака Петерсона, считающегося основоположником эстонского литературного языка. Можно сказать, что мы в какой-то степени опередили ЮНЕСКО с идеей, поэтому видимых причин подстраиваться под международный календарь у нас нет.