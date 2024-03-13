Люди возмущены: бесплатная парковка постоянно заставлена автохламом и прокатными машинами

На окраине Тарту, в конце улицы Выру, есть парковка, предназначенная в первую очередь для тех, кто приезжает в город из сельской местности, оставляет машину на парковке и продолжает свой путь по городу на общественном транспорте. К сожалению, эта парковка оказалась заставлена автохламом и прокатными автомобилями. Так что даже при большом желании вы не смогли бы оставить там свою машину, так как свободных мест там почти не бывает.