На окраине Тарту, в конце улицы Выру, есть парковка, предназначенная в первую очередь для тех, кто приезжает в город из сельской местности, оставляет машину на парковке и продолжает свой путь по городу на общественном транспорте. К сожалению, эта парковка оказалась заставлена автохламом и прокатными автомобилями. Так что даже при большом желании вы не смогли бы оставить там свою машину, так как свободных мест там почти не бывает.
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Люди возмущены: бесплатная парковка постоянно заставлена автохламом и прокатными машинами
Индрек Золк, преподаватель Тартуского университета, живущий в деревне Аардла в пригороде Тарту, столкнулся с подобными проблемами на прошлой неделе. В четверг утром он смог оставить свой микроавтобус на парковке только потому, что занял последнее свободное место на стоянке, рассчитанной примерно на тридцать машин.