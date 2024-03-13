Ведущий мировой сертификат устойчивости BREEAM оценивает устойчивость и энергоэффективность зданий, а также благополучие пользователей в целом. По системе сертификации BREEAM оценку «отлично» получили дома на столичной улице Раадику.
Микрорайон муниципальных квартир в Таллинне удостоен престижного международного знака
В феврале этого года муниципальные жилые дома на Раадику в Ласнамяэ были удостоены сертификата BREEAM, который основывается на наиболее широко признанных в мире и детальных принципах оценивания.
Чтобы присвоить зданию «зеленый знак», его оценивают по целому ряду категорий, которых может быть до восьми: учитывается благополучие пользователей, энергоэффективность, доступность и наличие современного транспортного сообщения, устойчивость здания, озеленение вокруг него и т. д. Муниципальные дома на Раадику удостоены «зеленого знака» BREEAM на уровне «отлично», чему в первую очередь способствовали высокий класс энергоэффективности жилых зданий, возможность регулировать внутренний климат, использование качественных строительных материалов, обширная зеленая зона и наружные зоны отдыха для жителей.
По словам Маргуса Тали, эксперта Tepsli, являющегося лицензированным оценщиком BREEAM, до сих пор сферой зеленой сертификации была охвачена прежде всего коммерческая недвижимость, а жилым домам стали уделять внимание только с 2020 года.
«Во всех странах Балтии сертифицирование жилых домов проводилось редко, и до настоящего времени единственными жилыми зданиями в Эстонии, получившими знак BREEAM, оставались входящие в портфель Lumi Capital съемные квартиры Lumi Kodud в кварталах Мануфактуури и Айанди. Теперь весомого признания удостоены и муниципальные дома на Раадику», – сказал Тали.
Дома на Раадику являются первым во всей Восточной Европе муниципальным жильем, получившим знак BREEAM.
В то же время дома на Раадику являются первым во всей Восточной Европе муниципальным жильем, получившим знак BREEAM. «Мы видим, что сознательность на рынке растет – все больше желание посредством сертификации убедиться в том, что уже существующее здание или новостройка соответствуют всем современным и вытекающим из зеленого поворота условиям», – добавил Тали.
«Процесс подачи ходатайства о получении знака позволил нам очень основательно оценить уровень энергоэффективности, устойчивости, решений по озеленению жилых домов в Раадику – иными словами, все то, от чего зависит благополучие жителей и стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе», – сказал Мартин Рекор, член правления Raadiku Arendus, партнера Lumi Capital.
«Чтобы получить высокую оценку, мы инвестировали в Раадику дополнительные средства. И поскольку сертификат необходимо регулярно подтверждать, мы можем на основании полученных результатов планировать также девелопмент на будущее. Наша цель – основательный подход к делу, опора на проверенные знания. В конце концов, крайне важно и то, что в добротно построенном и экономичном доме просто лучше жить».
«Отрадно сознавать, что муниципальные жилые дома на Раадику получили зеленый сертификат такого высокого уровня. Это дает жителям и городу Таллинну уверенность в том, что данная жилая среда действительно является ценной и устойчивой. Экологичные решения вносят свою лепту в создание более чистого и благоприятного для здоровья людей городского пространства. Жилые дома на Раадику являют собой очень хороший пример сотрудничества с представителем частного сектора, для которого важную роль играет устойчивая деятельность», – отметила старейшина части города Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В жилом районе муниципальных квартир Раадику, построенном в 2010 году, девять домов на 1215 квартир, в которых проживает примерно 3500 жителей Таллинна. Собственником жилого комплекса является Raadiku Arendus OÜ, которым управляет Lumi Capital.