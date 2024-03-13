Недавнее участие эстонских хоккеистов в соревнованиях, проходящих в России, было не единственным случаем появления эстонских спортсменов в России. Даниэль Бейлинсон, который учится на третьем курсе университета в России и играет там в студенческой лиге, в этом сезоне пополнил ряды команды Таллиннской спортивной академии/Таллиннского университета в домашней баскетбольной лиге.
Для подписчиков
Отец эстонского баскетболиста, играющего в России: он привезет нам оттуда знания
23-летний Бейлинсон учится в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК). Это известное учебное заведение, которое окончил, например, Сергей Белов, считающийся одним из лучших баскетболистов 20-го века, ставший олимпийским чемпионом как игрок в Мюнхене в 1972 году, а позже многие годы работавший тренером.
По словам Кейо Кухи, генерального секретаря Эстонского баскетбольного союза (EKL), в организации до сего момента не знали, что Бейлинсон играет в баскетбол в российской университетской лиге.
«EKL осуждает сотрудничество тренеров, судей и игроков со страной-агрессором», — сказал Кухи Postimees.