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Отец эстонского баскетболиста, играющего в России: он привезет нам вражеские секреты

Вилле Арике
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Команда Московской государственной академии физической культуры, в состав которой входит и Даниэль Бейлинсон (на маленьком фото).
Команда Московской государственной академии физической культуры, в состав которой входит и Даниэль Бейлинсон (на маленьком фото). Фото: Montaaž: Instagram @mgafk_malakhovka

Недавнее участие эстонских хоккеистов в соревнованиях, проходящих в России, было не единственным случаем появления эстонских спортсменов в России. Даниэль Бейлинсон, который учится на третьем курсе университета в России и играет там в студенческой лиге, в этом сезоне пополнил ряды команды Таллиннской спортивной академии/Таллиннского университета в домашней баскетбольной лиге.

23-летний Бейлинсон учится в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК). Это известное учебное заведение, которое окончил, например, Сергей Белов, считающийся одним из лучших баскетболистов 20-го века, ставший олимпийским чемпионом как игрок в Мюнхене в 1972 году, а позже многие годы работавший тренером.

По словам Кейо Кухи, генерального секретаря Эстонского баскетбольного союза (EKL), в организации до сего момента не знали, что Бейлинсон играет в баскетбол в российской университетской лиге.

«EKL осуждает сотрудничество тренеров, судей и игроков со страной-агрессором», — сказал Кухи Postimees.

Тарви Пюрн, вице-канцлер спортивного сектора Министерства культуры, заявил несколько недель назад, комментируя соревнования эстонских хоккеистов в России, что ни в области спорта, ни в области культуры не должно быть никакого сотрудничества со странами-агрессорами Россией или Беларусью.

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