Отец эстонского баскетболиста, играющего в России: он привезет нам вражеские секреты

23-летний Бейлинсон учится в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК). Это известное учебное заведение, которое окончил, например, Сергей Белов, считающийся одним из лучших баскетболистов 20-го века, ставший олимпийским чемпионом как игрок в Мюнхене в 1972 году, а позже многие годы работавший тренером.

По словам Кейо Кухи, генерального секретаря Эстонского баскетбольного союза (EKL), в организации до сего момента не знали, что Бейлинсон играет в баскетбол в российской университетской лиге.

«EKL осуждает сотрудничество тренеров, судей и игроков со страной-агрессором», — сказал Кухи Postimees.

Тарви Пюрн, вице-канцлер спортивного сектора Министерства культуры, заявил несколько недель назад, комментируя соревнования эстонских хоккеистов в России, что ни в области спорта, ни в области культуры не должно быть никакого сотрудничества со странами-агрессорами Россией или Беларусью.