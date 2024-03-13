Большинство жителей Эстонии не одобряют деятельность премьер-министра Каи Каллас

С конца 2021 года исследовательская фирма Norstat и Институт социальных исследований раз в месяц опрашивают избирателей о работе премьер-министра и правительства. В настоящее время 69,3 процента избирателей не одобряют действия Каи Каллас на посту премьер-министра, а 66,4 процента избирателей считают, что правительство плохо выполняет свою работу.

Положительно относятся к деятельности Каи Каллас только нынешние сторонники Партии реформ, а среди сторонников всех остальных парламентских партий большинство составляют те, кто не одобряет ее работу.

Аналогичное распределение можно увидеть и в оценке работы правительства. Хотя критика правительства и премьер-министра за месяц незначительно снизилась, она остается на очень высоком уровне в течение нескольких месяцев. Во-первых, после выборов и параллельно с формированием нового правительства, а во-вторых, в свете транспортного скандала Каллас и действий правительства прошлой осенью, которые наверняка зададут тон практически повсеместно непопулярному автоналогу, отметил Институт социальных исследований.

Избиратели сейчас несколько более критически относятся к премьер-министру, чем к правительству в целом.