Швейцарский электротехнический гигант ABB расширяет свою деятельность под Таллинном, в Юри, делает в завод новые инвестиции и нанимает новых сотрудников. Однако для сотрудников ABB в Финляндии это означает сокращения, пишет dv.ee.
Новые рабочие места: электротехнический гигант расширяет свою деятельность в Эстонии
Производство статоров синхронных двигателей ABB в Хельсинки будет переведено на завод концерна в Эстонии. Перевод будет осуществлен в период с августа 2024 по июнь 2025 года, сообщило финское издание Kansan Uutiset.
Директор подразделения моторов и генераторов ABB в Эстонии Арго Аавик пояснил Äripäev, что глобальное подразделение ABB Large Motors недавно приняло решение объединить производство статоров синхронных двигателей в Европе в одном месте, которым был выбран завод моторов и генераторов ABB в Эстонии.
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