Потратили почти миллион евро: выяснились самые большие транжиры Рийгикогу

В таблице расходов членов Рийгикогу показано, сколько депутаты потратили с апреля по декабрь 2023 года. Согласно этим данным, налогоплательщики Эстонии поддержали членов Рийгикогу на общую сумму 944 606,82 евро.

Самыми большими транжирами, которым, по-видимому, не хватало зарплаты, оказались депутаты от EKRE: Мартин Хельме и Райн Эплер сумели потратить каждый цент из обещанных им 14 598,45 евро. Ровно столько же получила и Мария Юферева-Скуратовски без фракции. Эдуарду Одинцу от социал-демократов досталось 13 677 евро.