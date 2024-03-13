Сегодня стал известен список пособий членов Рийгикогу, оказалось, что троим депутатам удалось потратить каждый цент выделенного им пособия. Лишь десять депутатов не потратили ни евро налогоплательщиков.
Для подписчиков
Потратили почти миллион евро: выяснились самые большие транжиры Рийгикогу
В таблице расходов членов Рийгикогу показано, сколько депутаты потратили с апреля по декабрь 2023 года. Согласно этим данным, налогоплательщики Эстонии поддержали членов Рийгикогу на общую сумму 944 606,82 евро.