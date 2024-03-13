Сегодня стал известен список пособий членов Рийгикогу, и оказалось, что троим депутатам удалось потратить каждый цент выделенного им пособия. Лишь десять депутатов не потратили ни евро налогоплательщиков.
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Потратили почти миллион евро: выявлены самые большие транжиры Рийгикогу
В таблице расходов членов Рийгикогу показано, сколько депутаты потратили с апреля по декабрь 2023 года. Согласно этим данным, налогоплательщики Эстонии поддержали членов Рийгикогу на общую сумму 944 606,82 евро.