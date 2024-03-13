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Потратили почти миллион евро: выявлены самые большие транжиры Рийгикогу

Лийна Лакс Аарне Сеппель
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Зал заседаний Рийгикогу.
Зал заседаний Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

Сегодня стал известен список пособий членов Рийгикогу, и оказалось, что троим депутатам удалось потратить каждый цент выделенного им пособия. Лишь десять депутатов не потратили ни евро налогоплательщиков.

В таблице расходов членов Рийгикогу показано, сколько депутаты потратили с апреля по декабрь 2023 года. Согласно этим данным, налогоплательщики Эстонии поддержали членов Рийгикогу на общую сумму 944 606,82 евро.

Самыми большими транжирами, которым, по-видимому, не хватало зарплаты, оказались депутаты от EKRE: Мартин Хельме и Райн Эплер сумели потратить каждый цент из обещанных им 14 598,45 евро. Ровно столько же получила и внефракционный депутат Мария Юферева-Скуратовски. Социал-демократ Эдуард Одинец оприходовал 13 677 евро.

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