Отнять у России и отдать Украине. Может ли Запад конфисковать замороженные российские миллиарды?

В этом году Киеву потребуется около 40 млрд долларов помощи, из которых обещана пока только половина — от ЕС и МВФ. Конфискация российских активов помогла бы Западу решить финансовый вопрос поддержки Украины на несколько лет вперед.

Кто за, кто против

Американцы за. Даже министр финансов Джаннет Йеллен уже поддерживает конфискацию. Еще в декабре она переживала за судьбу доллара, но в конце февраля на встрече министров и банкиров «Большой двадцатки» сменила тон.

«Наша коалиция, представляющая более половины мировой экономики, обязалась не размораживать российские активы на сумму 285 млрд долларов до тех пор, пока Россия не возместит огромный причиненный ущерб», — сказала она.

«Я считаю, что нам срочно нужно найти способ использовать российские активы, чтобы помочь Украине финансировать оборону и реконструкцию. Для этого есть веские аргументы — правовые, экономические и моральные. Но мы обязаны действовать сообща и взвешенно».

Йеллен перестала переживать за доллар и евро. Мир по-прежнему хранит почти 60% накоплений в долларах, около 20% — в евро и лишь около 3% — в китайских юанях.

Йеллен и министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадан Фото: Reuters