Таллинн вновь вошел в десятку европейских городов будущего

Особенно высокую оценку получили развитие человеческого капитала Таллинна с точки зрения трудовой занятости, уровня образования, знаний, навыков, а также благоприятные условия для развития предпринимательства и инвестиций. В этих категориях Таллинн занял соответственно десятое и третье места.

Журнал fDi Magazine составляет рейтинги каждые два года. К городам среднего размера относят города с численностью населения от 200 тысяч до 750 тысяч жителей. Таллинн попадает в десятку лучших в различных категориях с 2012 года.

Привлекательность города или региона как направления для инвестирования оценивается в категориях экономического потенциала, человеческого капитала, эффективности затрат, инфраструктуры и благоприятных условий для бизнеса.

В основе оценки лежит порядка 90 различных статистических показателей. При составлении рейтинга конкурентоспособности оценивалось более 250 городов, которые поделены на пять категорий в соответствии с численностью населения.

Награды были вручены на проходящей в Каннах международной выставке недвижимости и инвестиций MIPIM, где Таллинн уже в двенадцатый раз представлен совместно с эстонскими предпринимателями, работающими в сфере развития недвижимости, управления активами, и технологий в области недвижимости.

На MIPIM 2024 представлены: Таллиннский порт, Invest in Estonia, адвокатское бюро Cobalt, Lumi Capital, Fyma, Bisly, Fibenol, TrackDeep и Spacedrip OÜ.