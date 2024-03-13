Шок ⟩ Герд Кантер прекратил сотрудничество с Кристьяном Чехом

«Сообщаю, что мы с Кристьяном Чехом завершили совместную работу. Причиной стали разные взгляды на методы тренировок», - написал Кантер.

«Расставаться всегда нелегко, но мы оба видим, что это единственный вариант для движения вперед. Мы благодарны за время сотрудничества и желаем друг другу всего наилучшего в дальнейшем».

Один из самых успешных легкоатлетов за всю историю Эстонии начал тренировать словенца осенью 2021 года. Сотрудничество было очень плодотворным. Чех завоевал золото и серебро чемпионата мира, второе место на чемпионате Европы и одержал победу в Бриллиантовой лиге. Личный рекорд удалось поднять до 71,86 - его превысить удалось только троим атлетам: Кантеру (73,38), Виргилиюсу Алекне (73,88) и Юргену Шульту (74,08).

Кантер неоднократно заявлял, что у Чеха имеется потенциал для того, чтобы установить мировой рекорд. Более того, он мог стать первым, кто пересек бы отметку в 75 м.

«Герд, благодарю тебя за все, чему ты меня научил», - написал Чех в соцсетях.