Владимир Свет: мы извлекли урок из сложностей прошлого лета

Бизнес получит поддержку

В прошлом году у города не было конкретных мер поддержки для бизнеса, который находится в зоне строительства. Теперь таким предприятиям предоставлена возможность получить 50-процентную льготу по налогу на рекламу. Условия просты: необходимо частичное или полное закрытие улицы в связи со строительными работами в течение шести и более месяцев подряд или в общей сложности на срок не менее шести месяцев в течение одного года.

Также предусмотрена возможность взять в бесплатное пользование на определенный срок после завершения строительных работ и снятия ограничений на движение транспорта землю, которая принадлежит городу: иными словами, кафе может бесплатно открыть уличную террасу и таким образом компенсировать падение оборота. В прошлом году мы также провели кампанию в медиа, призванную обратить внимание горожан на то, что основные строительные работы завершились на зиму и центр вновь полностью открыт. Кампания была тепло принята многими предприятиями.

Все это не значит, что большие строительные работы совсем не вызывают неудобств. Конечно, приходится считаться и с лишней парой минут в пробке, и с менее удобным маршрутом для объезда. Тем не менее, других альтернатив на столе нет, и сильно лукавят те, кто утверждает, что большие объекты можно строить принципиально быстрее или вообще не влияя на движение. Миллионные стройки сложных объектов всегда будут занимать определенное время и создавать пробки на дорогах.

Город должен развиваться, и улучшение городского пространства, которое становится более зеленым и удобным для пешеходов – признак того, что мы движемся в правильном направлении. Пусть иногда для этого и надо немного постоять в пробке.