В Таллинне вновь начались масштабные строительные работы, которые неминуемо приводят к пробкам на улицах столицы. В этом сезоне город постарается сделать движение в центре более плавным, нежели прошлым летом, пишет вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Владимир Свет: мы извлекли урок из трудностей прошлого лета
Специфика эстонского климата такова, что наиболее основательные строительные работы приходятся на теплое время года – зимой реконструкция больших объектов встает на паузу. Поэтому именно сейчас, в начале марта в центре Таллинна возобновились работы по строительству новой трамвайной ветки в Старый порт. 15 марта также возобновится реконструкция виадука Тонди.
У меня часто спрашивают, почему то или иное городское строительство занимает так много времени. Как правило, все зависит от сложности объекта. Чем больше аспектов нужно учитывать, тем больше времени занимает процесс. Там, где в непосредственной близости объекта есть жилые дома, мы стараемся не выполнять ночные работы – и это сокращает рабочий день. Естественно, даже частичное сохранение на строительном объекте возможности передвигаться на автомобиле также усложняет работы.
Зачастую большая часть проделанных работ не видна глазу: например, в случае реконструкции улицы Пронкси примерно 80% времени строителей ушло на работы, связанные с подземными коммуникациями – газом, электричеством, отоплением, канализацией и т.д. Иными словами, асфальтирование, укладка плитки, установка новых павильонов на остановках общественного транспорта и посадка деревьев и кустарников – это наименее затратная по времени часть работ.
Кстати, те или иные трубы принадлежат разным собственникам, будь то Tallinna Vesi или Eesti Gaas. Соответственно, любое большое строительство в городе – процесс, в который вовлечено много разных сторон. Город координирует и старается выстроить работы таким образом, они минимально влияли на жизнь горожан.
Ситуация на Ахтри в пределах нормы
Естественно, любое крупное строительство сопряжено с ограничением движения. С 4 марта в час пик на улицах Ахтри и бульваре Пыхья наблюдаются более заметные пробки, нежели обычно. Понятно, что водителям потребуется время, чтобы привыкнуть к новой организации движения в районе строительных работ, однако движение в центре города функционирует.
Пробки сказываются и на общественном транспорте, но ситуация находится в пределах нормы. В отдельные часы автобусы опаздывают на 7-10 минут. Стоит отметить, что ситуация значительно лучше, чем мы опасались. На прошлой неделе на движение транспорта в центре города также повлияли аварийные работы в районе перекрестка Эндла и Суур-Амеэрика – было необходимо в срочном порядке починить газовую трубу, чтобы избежать больших потенциальных проблем в будущем.
Мы извлекли урок из ситуации с движением в центре города, которая сложилась прошлым летом. Тогда многие обстоятельства наложились друг на друга, и несколько параллельных строек обоснованно вызывали раздражение и создавали сложности в передвижении. В этом году улицы Йыэ и Пронкси уже открыты, что заметно упрощает автомобильное движение в центре города.
В ходе временной организации движения приоритет отдается общественному транспорту. В час пик на основных перекрестках в зоне работ находятся регулировщики, которые помогают сделать движение более плавным.
15 марта после зимнего перерыва работы возобновятся и на железнодорожном переезде Тонди. В связи с этим 15 марта по 1 августа трамвайные маршруты № 3 и 4 будут сокращены до конечной остановки «Вана-Лыуна». Трамваи № 1, 2 и 5 будут ходить по привычному маршруту до 3 мая.
Бизнес получит поддержку
В прошлом году города не принимал конкретных мер поддержки для бизнеса, который находился в зоне строительства. Теперь таким предприятиям предоставлена возможность получить 50-процентную льготу по налогу на рекламу. Условия просты: необходимо частичное или полное закрытие улицы в связи со строительными работами в течение шести и более месяцев подряд или в общей сложности на срок не менее шести месяцев в течение одного года.
Также предусмотрена возможность взять в бесплатное пользование на определенный срок после завершения строительных работ и снятия ограничений на движение транспорта землю, которая принадлежит городу: иными словами, кафе может бесплатно открыть уличную террасу и таким образом компенсировать падение оборота. В прошлом году мы также провели кампанию в СМИ, призванную обратить внимание горожан на то, что основные строительные работы завершились на зиму и центр вновь полностью открыт. Кампания была тепло принята многими предприятиями.
Все это не значит, что большие строительные работы совсем не вызывают неудобств. Конечно, приходится считаться и с лишней парой минут в пробке, и с менее удобным маршрутом для объезда. Тем не менее, других альтернатив на столе нет, и сильно лукавят те, кто утверждает, что большие объекты можно строить принципиально быстрее или вообще не влияя на движение. Миллионные стройки сложных объектов всегда будут занимать определенное время и создавать пробки на дорогах.
Город должен развиваться, и улучшение городского пространства, которое становится более зеленым и удобным для пешеходов – признак того, что мы движемся в правильном направлении. Пусть иногда для этого и надо немного постоять в пробке.