Как обеспечить эффективность и работоспособность команды? Что нынче творится с мотивацией? Нужно ли жестко контролировать сотрудников? Об этом и многом другом говорим в программе «На кухне» с андрагогом, тренером по общению, медиатором конфликтов Кирой Вебер.
Эти сложные отношения с начальством: работники больше не терпят давления и самодуров
Свои будут со своими
- Почему нельзя просто нанять сотрудников и все пустить на самотек? Раньше ведь об этом не задумывались вообще – и ведь работало худо-бедно.
- Всем рекомендую взять бумажку и делать пометки. Сейчас я расскажу, что происходит на самом деле в обществе, и как вам, особенно если вы – руководитель или владелец малого бизнеса, решать проблемы, связанные с управлением человеческими ресурсами. Плюс к тому, все это, конечно же, касается и работников.
Для начала минутка ностальгии. Как все было пять лет назад? Механизм мотивации не изменился: мы – люди, мы эволюционировали тысячи лет.
Нужно было создать среду, нужно было создать аппетит, нужно было обеспечить правильный состав команды. И если у вас команда была полностью демотивирована, это считалось ошибкой работы с персоналом.
То есть, вы создаете среду, где у человека проявляются какие-то амбиции, желание реализоваться, эго и так далее. Забудьте. Такого мира, как был пять лет назад, больше никогда не будет.
А что будет? В течение последних пяти лет в обществе шли процессы, которые в течение следующих десяти-пятнадцати, а может, и двадцати лет будут точно развиваться.
И сейчас нужно слушать внимательно, что это за процессы. Потому что пандемия и война, дай нам Бог мирного неба всем, изменили мир.
Повышение, бонусы, возможность купить машину – все это больше не работает. Хотим мы или нет, в обществе проходит жесткая сегментация. Свои будут со своими. Это важно понимать.
Мальчики будут с мальчиками, девочки – с девочками, мамочки – с мамочками, бухгалтеры – с бухгалтерами. И каждый будет держаться своего единомышленника.
И мотивация теперь поменялась так, что если раньше нам обещали бонусы, то теперь нам нужно знать, что мы как команда делаем что-то хорошее.
- Означает ли это, что на работу теперь нужно набирать прежде всего единомышленников?
- Нужно объединять людей по ценностям. А ценности изменились.
Внимание, начальники! Следующие десять-пятнадцать лет кое-какие вещи вообще больше не прокатят.
Скажем, если вы знали, что Вася делает работу хорошо, но не давали ему повышения, а повысили Петю, то Вася больше не будет размышлять о том, что сейчас кризис или рецессия. Он просто пойдет и найдет себе другую работу.
Почему? Потому что материальное теперь не на первом месте. На первом месте – то, что мы единомышленники.
Например, я не стану работать в коллективе, где войну называют каким-то другим словом. Или там, где (вспомним пандемию) возникают вопросы, нужно ли вакцинироваться.
Важно понимать: продажи и услуги будут тоже происходить через своих. У вас работает бухгалтер, которая только что вышла из декрета? Она написала в свою группу мамочек. А есть, к тому же, группа фитнеса, группа «Какающие груднички» и что-нибудь еще.
Коннект и нетворкинг теперь будут происходить через своих, по совершенно закрытым сообществам.
И единственное, что будет мотивировать людей – это принадлежность к группе, общность и понимание того, что мы делаем в обществе что-то хорошее.
Кстати, за последние три года в компаниях уволилось множество специалистов из-за отношения начальства к сотрудникам. Не к ним лично – к коллективу.
Нулевая толерантность
- А знаменитая поговорка «Ты – начальник, я - дурак» (как вариант «Я – начальник, ты – дурак») сегодня вообще потеряла свою актуальность?
- Понимаете, у многих из нас из-за пандемии и всего остального развилось тревожное или, скажем, депрессивное расстройство. А потому наша «моральная полиция» будет работать на все сто.
Как рассуждает сегодня работник? Мне не важно, какие у тебя, начальника, бонусы или что-то еще. Я не буду делать работу, которая рушит мое ментальное здоровье.
Поэтому если ты как работодатель не соответствуешь идеалу, если наши этические нормы говорят о том, что мы бережем сотрудников и клиентов, а это не так, то люди не станут этого больше терпеть.
Сейчас у людей нулевая толерантность к психологическому дерьму. Они будут объединяться, кризис толкает к креативности.
Люди будут брать на себя ответственность, искать возможность работать со своими: «Я принципиально уйду, я сконнекчусь с кем-то еще».
- Вы говорите, наверное, все-таки больше о молодежи, а не о людях старой закалки?
- Нет, не только. Люди старой закалки как раз станут той самой «моральной полицией», о которой я только что говорила.
А молодежь – миллениалы, центениалы – они будут взбрыкивать, но молча. Они просто уйдут, и вы не будете знать, куда они уйдут. Почему? Потому что им пришлось три года ходить к психотерапевту.
- Сейчас все вокруг советуют: не держи в себе негатив. Если что-то не нравится – выскажи напрямую. Но работает ли этот совет в паре «начальник-подчиненный»? К примеру, я выскажу все, что наболело, а начальник возьмет меня за это и уволит, найдет удобный повод.
- Я думаю, что эти опасения в большей степени касаются работников старой советской закалки. Не все так плохо: все-таки за последние годы важность ментального здоровья осознали очень многие.
Люди прекрасно видят, что не так у начальника. Пассивную агрессию никто не отменял. И у работников всегда есть свои козыри - тем более, что их больше.
Если вы хотите, чтобы ваш коллектив действительно вкладывался в работу, первое, что вам нужно делать – объяснять людям, каким образом ваша фирма или ваш семейный бизнес приносят пользу обществу.
Для меня как работника важно чувство принадлежности, а принадлежать я хочу только коллективу единомышленников. И вот тогда люди будут работать не за денежку, а за то чувство, что «я делаю мир добрым».
- А что с субординацией на работе? Как она нынче строится?
- На юморе, в основном. Потому что люди чувствуют скованность, избегают конфликтов. И это для руководства может быть очень страшно, потому что вы не увидите надвигающейся проблемы.
Никто никому морду не бьет. Просто люди потихоньку подыскивают и присматривают себе другую работу. Да еще и выторговывают себе на новом месте лучшие условия.
Человечность возвращается в отношения. Наступает век (вы уж простите, мужчины), когда вам понадобятся женские качества, когда нужно будет уметь найти общий язык, выслушать, понять человека, прислушаться к его эмоциям.
- То есть, сегодня востребован начальник особого рода – так называемый «добрый дядя»? К которому можно всегда зайти в кабинет, поплакаться в жилетку? Как говорится, «слуга царю, отец солдатам».
- Поймите: к вам приходит на работу человек, который утром смотрел новости. У него дофаминовая зависимость, тревожность, у него родственники в одной стране разругались с родственниками в другой стране, у его собаки глисты.
Тревоги и негатива ему и так хватает. Дайте ему возможность что-то самостоятельно контролировать и изменить это к лучшему. Ему не поможет «добрый дядя», его не нужно опускать на инфантильную позицию.
Ему сегодня нужен, скорее, партнер и единомышленник. Микроменеджмент и постоянный контроль нынешних работников не устраивает ни в каком виде.
Да, люди, разумеется, в коллективе бывают разные. И психология у них разная, и стиль работы тоже разный. Это, безусловно, стоит учитывать.
Но думать руководителю нужно прежде всего о том, как удовлетворить общую, самую острую для всех на сегодня потребность - делать этот мир лучше, и обязательно с единомышленниками.
«Посмотрел на меня без уважения»
- И все-таки, даже если нас движет общая высокая цель, конфликты в коллективе неизбежны. Вы – медиатор. С какого рода конфликтами вам чаще всего приходится сталкиваться?
- Все начинается с жалобы работника: «Он посмотрел на меня без уважения в глазах». Я серьезно. Когда потребность в уважении настолько важна, когда тревожность в нашем обществе настолько высока… Всем плохо.
Если ты меня не уважаешь, если ты меня не услышал, если ты меня не понял, то я ощущаю это как угрозу.
- Начальник просто «плохо» посмотрел, еще даже ничего не сказал – и этого уже достаточно для конфликта?
- Да. Вполне достаточно.
- И что делать в таком случае работнику? Как вариант - в Америке все дружно и давно ходят к психоаналитикам. Есть ли этому альтернативы? Можно, например, взять коньячку с друзьями, пожаловаться на жизнь…
Проблема тревожности, депрессивное расстройство – все это дисрегулированная нервная система. Как вам может помочь подруга или мама, которых не учили оказывать подобную помощь?
Выговориться, выслушать – это лишь один из аспектов. Да, я всеми силами призываю вас искать единомышленников.
Если ваш начальник не строит вам такую среду на работе, а вы ее хотите, то сейчас их строится предостаточно. Я хочу вам дать надежду: таких как вы, кто хочет лучшего, сегодня много.
С другой стороны, лучшей опоры, чем профессиональный психолог, я лично не знаю. Сама я хожу к психологу. Мой психолог тоже ходит к психологу. Опору в нашей жизни сегодня иметь действительно важно.
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