Эти сложные отношения с начальством: работники больше не терпят давления и самодуров

Свои будут со своими

- Почему нельзя просто нанять сотрудников и все пустить на самотек? Раньше ведь об этом не задумывались вообще – и ведь работало худо-бедно.

- Всем рекомендую взять бумажку и делать пометки. Сейчас я расскажу, что происходит на самом деле в обществе, и как вам, особенно если вы – руководитель или владелец малого бизнеса, решать проблемы, связанные с управлением человеческими ресурсами. Плюс к тому, все это, конечно же, касается и работников.

Для начала минутка ностальгии. Как все было пять лет назад? Механизм мотивации не изменился: мы – люди, мы эволюционировали тысячи лет.

Нужно было создать среду, нужно было создать аппетит, нужно было обеспечить правильный состав команды. И если у вас команда была полностью демотивирована, это считалось ошибкой работы с персоналом.

То есть, вы создаете среду, где у человека проявляются какие-то амбиции, желание реализоваться, эго и так далее. Забудьте. Такого мира, как был пять лет назад, больше никогда не будет.

А что будет? В течение последних пяти лет в обществе шли процессы, которые в течение следующих десяти-пятнадцати, а может, и двадцати лет будут точно развиваться.

И сейчас нужно слушать внимательно, что это за процессы. Потому что пандемия и война, дай нам Бог мирного неба всем, изменили мир.