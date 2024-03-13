Как обеспечить эффективность и работоспособность команды? Что с мотивацией? Нужно ли жестко контролировать сотрудников?
«На кухне» ⟩ «Ты - начальник, я – дурак»: как мотивировать сотрудников на трудовые подвиги?
- Что делать, если в условиях кризиса в коллективе все валится из рук?
- Субординация на работе – это пережиток прошлого?
- Нужно ли задавать неудобные вопросы начальству?
- Как мотивировать молодежь?
Об этом и многом другом говорим сегодня в программе «На кухне» с андрагогом, тренером по общению, медиатором конфликтов Кирой Вебер.