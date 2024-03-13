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Передача Rus.Postimees «На кухне» ⟩ «Ты - начальник, я – дурак»: как эффективно мотивировать сотрудников?

Даниэль Гилман
, журналист
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Как обеспечить эффективность и работоспособность команды? Что с мотивацией? Нужно ли жестко контролировать сотрудников?

  • Что делать, если в условиях кризиса в коллективе все валится из рук?
  • Субординация на работе – это пережиток прошлого?
  • Нужно ли задавать неудобные вопросы начальству?

Об этом и многом другом говорим сегодня в программе «На кухне» с андрагогом, тренером по общению, медиатором конфликтов Кирой Вебер.

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