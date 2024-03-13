Необходимо помнить, что используемый символ «белого флага» не означает капитуляцию, даже если это значение очень распространено в повседневной жизни и языке, подчеркивает епископ Эстонской римско-католической церкви Филипп Жордан.
Епископ ⟩ Слова Папы римского о поднятии «белого флага» в Украине были неправильно поняты
В последние дни слова Папы Франциска, сказанные им в интервью швейцарскому телевидению, вызвали много эмоций. Папа сказал, что стремление к миру путем переговоров не является признаком слабости перед лицом агрессии, но требует большого мужества ради блага своего народа.
Что стоит за словами Папы Римского?
Следует помнить, что используемый символ «белого флага» не означает «капитуляцию», даже если это значение очень распространено в повседневной жизни и языке. На международном уровне поднятие белого флага прежде всего выражает стремление к переговорам в условиях войны, о чем напоминает нам статья 32 Гаагской международной конвенции: «Членом парламента является лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон общаться с другой стороной и несет белый флаг. Он имеет право на иммунитет, как и трубач, тромбонист или барабанщик, знаменосец и переводчики, которые могут его сопровождать».
В контексте вышеупомянутого интервью швейцарскому телевидению совершенно ясно, что Папа понимает использование белого флага именно в этом втором смысле, то есть в смысле открытия переговоров, а не капитуляции. Недавний комментарий кардинала Пьетро Паролини в Риме лишь подтверждает это.
Кардинал Паролин, который также посетил Эстонию и является государственным секретарем Ватикана, то есть «премьер-министром» папского государства, напомнил о словах Святого Отца от 25 февраля. Призыв Папы состоит в том, чтобы создать условия для дипломатического решения проблемы справедливого и прочного мира.
В этом смысле очевидно, что создание таких условий является обязанностью не только одной стороны, но и обеих. И первое условие, как мне кажется, заключается именно в том, что агрессия должна быть остановлена. Мы никогда не должны забывать о контексте и, в данном случае, о вопросе журналиста, заданном Папе, который ответил, говоря о переговорах и, прежде всего, о мужестве вести переговоры, что никогда не является капитуляцией.
Украина всегда была в сердце Папы Франциска
Среди прочих причин - но не только - потому, что миллионы украинцев, около 10% населения страны, являются католиками и веками жили в своей вере в условиях тяжелых испытаний и гонений. Однако не только украинские католики - все они любят свою страну и свой народ - но и весь украинский народ является ее сердцем, и любая агрессия против этого народа причиняет ему огромную боль.
Действия Папы Римского не носят политического характера: у Ватикана нет ни армии, ни оружия, ни политических или военных интересов ни в Украине, ни где-либо еще. Единственное действие, которое Папа может предпринять во время войны, - это начать или попробовать организовать мирные переговоры. Другого выхода у него нет.
Из истории Церкви мы знаем, что во время Первой мировой войны Папа Бенедикт XV безуспешно приглашал Германию, Францию, Англию, Россию и Австрийскую империю к мирным переговорам. За последние два года Папа Франциск неоднократно связывался и направлял своих представителей во все страны, которые могли бы повлиять на ход нынешней войны, в том числе и в Россию. К сожалению, эти действия пока не принесли плодов.
Будем надеяться, что эта война закончится и украинский народ снова сможет жить в мире и свободе, в независимом государстве, которое он построит сам.