Епископ ⟩ Слова Папы римского о поднятии «белого флага» в Украине были неправильно поняты

В этом смысле очевидно, что создание таких условий является обязанностью не только одной стороны, но и обеих. И первое условие, как мне кажется, заключается именно в том, что агрессия должна быть остановлена. Мы никогда не должны забывать о контексте и, в данном случае, о вопросе журналиста, заданном Папе, который ответил, говоря о переговорах и, прежде всего, о мужестве вести переговоры, что никогда не является капитуляцией.

Украина всегда была в сердце Папы Франциска

Среди прочих причин - но не только - потому, что миллионы украинцев, около 10% населения страны, являются католиками и веками жили в своей вере в условиях тяжелых испытаний и гонений. Однако не только украинские католики - все они любят свою страну и свой народ - но и весь украинский народ является ее сердцем, и любая агрессия против этого народа причиняет ему огромную боль.

Действия Папы Римского не носят политического характера: у Ватикана нет ни армии, ни оружия, ни политических или военных интересов ни в Украине, ни где-либо еще. Единственное действие, которое Папа может предпринять во время войны, - это начать или попробовать организовать мирные переговоры. Другого выхода у него нет.

Из истории Церкви мы знаем, что во время Первой мировой войны Папа Бенедикт XV безуспешно приглашал Германию, Францию, Англию, Россию и Австрийскую империю к мирным переговорам. За последние два года Папа Франциск неоднократно связывался и направлял своих представителей во все страны, которые могли бы повлиять на ход нынешней войны, в том числе и в Россию. К сожалению, эти действия пока не принесли плодов.

Будем надеяться, что эта война закончится и украинский народ снова сможет жить в мире и свободе, в независимом государстве, которое он построит сам.