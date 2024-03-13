Ошибка, которую спортсменка совершила в социальной сети, может стоить ей миллионов

Хотя в индивидуальном зачете 21-летняя американка пока еще не выиграла ничего особенного, благодаря социальным сетям она является одной из самых популярных спортсменок в стране. За ней следят пять миллионов человек в Instagram и 7,9 миллиона человек в TikTok.

Именно здесь Данн зарабатывает львиную долю своего дохода: прошлым летом она сообщила, что зарабатывает чуть более 450 000 евро за один пост в Instagram.

Но в начале недели все это было поставлено под угрозу, поскольку Данн, публикуя свои сториз, допустила промах.

Она загрузила видео, в котором хотела показать, как скучает по Нью-Йорку, но в какой-то момент из ее бюстгалтера выскользнула грудь.

Однако любое обнажение противоречит правилам социальной сети, и сейчас основной источник доходов Данн находится под угрозой.

Ранее платформа всех пользователей с подобным контентом блокировала, но в отношении Данн решение еще не принято.

Спустя пару дней после этого Данн снова начала размещать фотографии в Instagram, делая при этом вид, что ничего страшного не произошло.