Одна из ярчайших звезд спортивной арены США, гимнастка Оливия Данн, в худшем случае может потерять миллионы долларов.
Ошибка, которую спортсменка совершила в социальной сети, может стоить ей миллионы
Хотя в индивидуальном зачете 21-летняя американка пока еще не выиграла ничего особенного, благодаря социальным сетям она является одной из самых популярных спортсменок в стране. За ней следят пять миллионов человек в Instagram и 7,9 миллиона человек в TikTok.
Именно здесь Данн зарабатывает львиную долю своего дохода: прошлым летом она сообщила, что зарабатывает чуть более 450 000 евро за один пост в Instagram.
Но в начале недели все это было поставлено под угрозу, поскольку Данн, публикуя свои сториз, допустила промах.
Она загрузила видео, в котором хотела показать, как скучает по Нью-Йорку, но в какой-то момент из ее бюстгалтера выскользнула грудь.
Olivia Dunne Bares Ample Assets In Her Low-Cut Black Lace Top... https://t.co/nwhfn6fYmh #entertainment #celebrity pic.twitter.com/A5CgrPHixr— Cirrkus (@cirrkus) March 5, 2024
Однако любое обнажение противоречит правилам социальной сети и сейчас основной источник доходов Данн находится под угрозой.
Ранее платформа всех пользователей с подобным контентом блокировала, но по отношению к Данн решение еще не принято.
Спустя пару дней после этого Данн снова начала размещать фотографии в Instagram, делая при этом вид, что ничего страшного не произошло.