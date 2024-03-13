Ср, 13.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Планируемый в Эстонии автоналог может противоречить правилам ЕС

rus.postimees.ee
Copy
Согласно плану, налог на автомобили принесет в государственный бюджет 120 млн евро.
Согласно плану, налог на автомобили принесет в государственный бюджет 120 млн евро. Фото: Liis Treimann

Предусмотренный законопроектом об автомобильном налоге регистрационный сбор при покупке автомобиля может противоречить правилам Европейского союза, пишет Rus.ERR.

Кроме того, профильные организации считают, что высокий регистрационный сбор автомобиля сделает новые экологичные машины менее доступными для населения, что идет вразрез с заявленной основной целью закона - заботой об экологии.

Читайте также

Вскрывшиеся проблемы с законопроектом, который Министерство финансов рассчитывает принять уже в первом полугодии, были озвучены во вторник на обсуждении автоналога в Рийгикогу при участии чиновников Минфина и профильных организаций, сообщила «Актуальная камера».

Читайте также

Выяснилось, что Еврокомиссия может не утвердить законопроект, поскольку регистрационный сбор за автомобиль может нарушить одно из основных требований Евросоюза - свободу передвижения товаров. Тогда Министерству финансов и Рийгикогу придется менять текст законопроекта.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх