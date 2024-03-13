Предусмотренный законопроектом об автомобильном налоге регистрационный сбор при покупке автомобиля может противоречить правилам Европейского союза, пишет Rus.ERR.
Планируемый в Эстонии автоналог может противоречить правилам ЕС
Кроме того, профильные организации считают, что высокий регистрационный сбор автомобиля сделает новые экологичные машины менее доступными для населения, что идет вразрез с заявленной основной целью закона - заботой об экологии.
Вскрывшиеся проблемы с законопроектом, который Министерство финансов рассчитывает принять уже в первом полугодии, были озвучены во вторник на обсуждении автоналога в Рийгикогу при участии чиновников Минфина и профильных организаций, сообщила «Актуальная камера».
Выяснилось, что Еврокомиссия может не утвердить законопроект, поскольку регистрационный сбор за автомобиль может нарушить одно из основных требований Евросоюза - свободу передвижения товаров. Тогда Министерству финансов и Рийгикогу придется менять текст законопроекта.