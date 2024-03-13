Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в феврале

Родилось 13 пар двойняшек, из них одна пара мальчиков, три пары девочек и девять смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 246 детей, в Харьюмаа - 137, на Хийумаа - пять, в Ида-Вирумаа - 61, Йыгевамаа - 16, Ярвамаа - 14, Ляэнемаа - 14, Ляэне-Вирумаа - 29, Пыльвамаа - 13, Пярнумаа - 42, Рапламаа - 17, на Сааремаа - 14, в Тартумаа - 133, Валгамаа - 8, Вильяндимаа - 25 и в Вырумаа - 16.

В феврале девочек чаще всего называли следующими именами: София (7), Эмилия и Ева (7) и Адеэле, Саара и Сандра (6). Самыми популярными именами мальчиков были Марк (8) и Себастьян (5).

В прошлом месяце было заключено 330 браков, из этого числа 24 оформили нотариусы и восемь - священники. Состоялось также 227 разводов. В феврале прошлого года брак был заключен 312 раз, разводов было 176.

В феврале зарегистрировано 1327 смертей, в прошлом году в то же время их было 1233.

Имя и (или) фамилию поменяло на новую 194 человека: 58 взяли себе новое имя, 116 - новую фамилию, а 20 человек - и имя, и фамилию. Среди них - 132 женщины и 62 мужчины. В 2023 году в то же самое время имя и (или) фамилию поменяли на новую 173 человека.