ФОТО ⟩ Розовый морской конек незаконно пересек эстонско-российскую границу

Пограничники Лыунаской префектуры признались, что привыкли видеть на своей территории всякую живность: переплывающие озеро медведи и лоси не раз попадали в объективы камер наблюдений, также вдоль границы гуляют кабаны, волки и рыси. Орлы и другие хищные птицы были замечены за верхушками деревьев.

«Сегодня вечером пограничников удивило существо, которого они никогда раньше не видели. Пограничники отреагировали на инцидент возле временной линии контроля около 2:00 ночи, когда был зафиксирован незаконный переход границы из России в Эстонию. Однако сюрприз по прибытии на место был большим, когда нарушителем оказался розовый морской конек», - написала Лыунаская префектура в социальных сетях.

«Существо поначалу не хотело сдаваться пограничникам. Но мы поймали нарушителя границы и привезли его на кордон, где он будет гнездиться до тех пор, пока его жизненные силы не иссякнут», - добавили пограничники.

«Независимо от того, пересекаете ли вы границу на автомобиле, вплавь, под парусом или самолетом, взгляд пограничников везде и одинаково зорок в отношении нарушителей границы», - добавили чиновники.