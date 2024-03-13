Цена на плодородную землю в Эстонии достигает рекордных высот

Причина в том, что в Эстонии цены на сельскохозяйственные земли поднялись до рекордных высот. По данным Земельного департамента, в 2021 году гектар обрабатываемой земли стоил в среднем 4140 евро, тогда как в прошлом году уже 6345 евро. Таким образом, всего за два года средняя цена выросла более чем вдвое, на 53 процента.