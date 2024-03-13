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Цена на плодородную землю в Эстонии достигает рекордных высот

Прийт Пуллеритс
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Аре Сельге, руководитель расположенной в Валгамаа компании Hummul Agro, утверждает, что рост цен покупки и продажи, а также стоимости аренды обрабатываемой земли означает, что фермер должен делать производство все более эффективным, чтобы выживать.
Аре Сельге, руководитель расположенной в Валгамаа компании Hummul Agro, утверждает, что рост цен покупки и продажи, а также стоимости аренды обрабатываемой земли означает, что фермер должен делать производство все более эффективным, чтобы выживать. Фото: Arvo Meeks

Рауль Йеэтс, проработавший в сельском хозяйстве более двух десятилетий и под управлением которого Agrone Group, крупнейшая в Эстонии компания по производству молока, действует в трех уездах, никогда раньше не рассматривал покупку земли так тщательно, как сейчас.

Причина в том, что в Эстонии цены на сельскохозяйственные земли поднялись до рекордных высот. По данным Земельного департамента, в 2021 году гектар обрабатываемой земли стоил в среднем 4140 евро, тогда как в прошлом году уже 6345 евро. Таким образом, всего за два года средняя цена выросла более чем вдвое, на 53 процента.

Абсолютный рекорд цены за гектар в прошлом году превысил 10 000 евро. Например, в Пыльвамаа и Йыгевамаа, где средняя цена сделки в прошлом году была самой высокой в ​​Эстонии, составила более 7200 евро за гектар, в самом дорогом случае за гектар было заплачено 13239 и 13118 евро соответственно.

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