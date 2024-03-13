Рауль Йеэтс, проработавший в сельском хозяйстве более двух десятилетий и под управлением которого Agrone Group, крупнейшая в Эстонии компания по производству молока, действует в трех уездах, никогда раньше не рассматривал покупку земли так тщательно, как сейчас.
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Цена на плодородную землю в Эстонии достигает рекордных высот
Причина в том, что в Эстонии цены на сельскохозяйственные земли поднялись до рекордных высот. По данным Земельного департамента, в 2021 году гектар обрабатываемой земли стоил в среднем 4140 евро, тогда как в прошлом году уже 6345 евро. Таким образом, всего за два года средняя цена выросла более чем вдвое, на 53 процента.