На протяжении последних недель неоднократно появялись сообщения об участии отдельных эстонских спортсменов в соревнованиях на территории РФ. Журналист Павел Соболев считает, что все эти случаи заслуживают несомненного порицания, но обращает внимание на то, что уже после аннексии Крыма в 2014 году участие эстонских спортсменов высокого уровня в общем «спортивном пространстве» с Россией не вызывало в эстонском обществе и у эстонских политиков сколь-нибудь заметного негодования.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Стыдно сейчас соревноваться в РФ, но и «Калев» не может гордиться участием в ВТБ-лиге в 2021 году
Во вторник, 12 марта, две очень заметных новости внутриполитического значения поступили из Нарвы. Утром стало известно об открытом обращении директора Нарвского музея к его учредителям, в котором говорилось, что два члена совета музея крайне недовольны организованной музеем выставкой «Нарва 44», а также выпущенными в ее поддержку инфоматериалами. На них бомбардировка Нарвы советскими войсками в 1944 году прямо сравнивается с нынешними действиями российской авиации в рамках военной агрессии против Украины. Ближе к вечеру стало известно, что игроки нарвского хоккейного клуба Narva PSK съездили в Россию, где под вымышленными именами приняли участие в любительском турнире.
Практически одновременный выход этих двух сюжетов на первый план в новостных потоках создал определенный фон, на котором и конкретно жители Нарвы (на предположительное недовольство которых ссылались члены совета музея Орлов и Мяги), и определенные местные русскоязычные сообщества выглядят не дышащими в едином ритме с эстонским государством и эстонским социумом. И более того: они выглядят даже занимающими подчеркнуто не совпадающие с общеэстонскими позиции по тем болезненным вопросам, по которым, как стало популярно говорить после 24.02.2022, в нашем обществе достигнут консенсус.
Ситуация с музеем в этом смысле наложилась на недавнюю историю со смещением главы Нарвской больницы и на многочисленные свидетельства противодействия в Нарве переходу на эстоноязычное образование, и даже на более давние события с заменой нарвского мэра. Новость же о приключениях нарвских хоккеистов в Ленинградской области стали своего рода продолжением недавнего скандала с участием других хоккеистов из Эстонии в турнире в Казани.
Для хоккея - тенденция, для баскетбола - сенсация?
Там речь шла, правда, об игроках из Тарту, но хоккей по традиции воспринимается в нашей стране как «русский» вид спорта. Так что эти два кейса, в совокупности давшие повод говорить о тенденции, тоже как бы указали на «национальный» фактор в разном отношении жителей Эстонии к российской агрессии, которое у меньшинства может выражаться вовсе не в поддержке войны, а, скажем, в готовности применять к некоторым формам взаимодействия с РФ формулу «вне политики».
Однако тоже вчера вечером стало известно, что подобный недавним хоккейным скандал разыгрался в самом что ни на есть эстонском виде спорта, достижения в котором служат предметом особой национальной гордости, баскетболе, причем с игроком, выступавшим в Эстонии за столичную команду - Таллиннскую спортивную академию/Таллиннский университет, и также играющим в российской студенческой баскетбольной лиге за команду «МГАФК-Малаховка», то есть команду московского вуза, студентом которого этот игрок является.
Речь идет о гражданине Эстонии (чей родной - вероятно, русский - язык в данном случае не имеет никакого значения), власти которой давно четко выразили свою позицию по прекращению всей культурной и спортивной деятельности в России. После того, как информация о выступлении игрока в российской студенческой лиге стала достоянием гласности, клуб TSA/Tallinna Ülikool обратился в Эстонский баскетбольный союз с ходатайством прекратить действие эстонской лицензии спортсмена, которое было удовлетворено.
Популярная пластинка
Отец баскетболиста, являющийся исполнительным директором Таллиннской спортивной академии, на просьбу прокомментировать моральную сторону ситуации, включил очень популярную в последнее время пластинку: о том, что никакая спортивная деятельность не может означать поддержки войны, что выступление в такой лиге не нарушает никаких законов Эстонии, наконец, что главная цель самой учебы молодого игрока в авторитетном и имеющем богатые традиции российском вузе - это получение качественного образования (якобы недоступного в Эстонии), благодаря чему скоро эстонский тренерский цех может обогатиться на одного высококвалифицированного специалиста.
Любое из этих утверждений, однако, выглядит отмеченным печатью сильного лукавства. Можно постараться нигде вслух не поддерживать российскую агрессию, но при этом если твой клуб будет публиковать в соцсетях поздравления «защитникам Отечества» с 23 февраля, это поздравление прозвучит и от твоего лица, и, значит, и твой голос включается в хор обеления террористов и убийц.
Да, участие в таких соревнованиях может не вступать в противоречия с эстонскими законами, но лишение эстонской лицензии игрока - это вовсе не преследование по закону, это, по сути, реакция профсоюза на действия его члена, вступившие в непримиримые противоречия с исповедуемыми профсоюзом ценностями.
Наконец, стоит сказать, что никаких карьерных тренерских перспектив ни в Эстонии, ни в любой европейской стране будущий выпускник российского вуза из числа граждан европейских стран не имеет. Сам факт обучения в таком вузе во время развязанной Россией войны навсегда останется в биографии этого человека очень постыдным опытом, красноречиво указывающим на уровень его моральной чистоплотности, и человека с таким пунктом в сиви сможет нанять только весьма специфический работодатель. Таким образом, эффективно воспользоваться таким дипломом можно будет только в России или странах третьего мира, так что было бы честнее прямо об этом так и сказать.
Отец баскетболиста упирает на то, что сын отправился обучаться в московский вуз еще до начала полномасштабной российской агрессии. Это, однако, явно недостаточный и неподходящий аргумент для объяснения того, почему он не прекратил это обучение тогда, когда эта агрессия началась. В мирное время многое можно объяснить интересами карьерного развития, нежеланием «терять годы», в военное же такие причины выглядят ничтожными на фоне вроде бы естественной потребности просто не вставать на сторону зла.
Возвращение к москвоцентричности
Разумеется, последние случаи с тартускими и нарвскими хоккеистами, а также с таллиннским баскетболистом прискорбны, но было бы крайне неверно интерпретировать получающуюся картину так, что в хоккее - это почти правило, а в баскетболе - почти исключение, и по той причине, что, мол, в Эстонии хоккей - «русский», а баскетбол - «эстонский».
Пикантность ситуации в том, что на протяжении очень многих лет именно эстонский баскетбол представлял из себя самый яркий пример нахождения в «общем спортивном пространстве» с Россией. Таллиннский «Калев», об исторической победе которого в последнем чемпионате СССР был снят недавно знаменитый фильм, с 2010 по 2021 год выступал в Единой лиге ВТБ, евразийском супертурнире, имевшем неофициальный статус открытого чемпионата России.
Российская гибридная агрессия против Грузии была совершена в 2008 году, аннексия Крыма и гибридная оккупация отдельных восточных территорий Украины - в 2014, но это не помешало флагману эстонского баскетбола сначала присоединиться к этому турниру, а потом - не покинуть его. Победа «Калева» в советском чемпионате 1991 года совершенно справедливо воспринимается как важнейшая деталь периода восстановления независимости Эстонии, ставшая прологом к фактическому распаду СССР, и было крайне странно наблюдать, как по причинам «экономической целесообразности» один из символов возвращения Эстонии свободы устремился если не прямо в «русский мир», то, по крайней мере, в москвоцентричную систему, от оков которой Эстония при важном участии этого символа освободилась.
Самым успешным клубом в истории ВТБ был армейский, московский ЦСКА, в качестве почетного члена руководящих структур которого на протяжении очень многих лет был заметен один из влиятельнейших людей в окружении Владимира Путина - Сергей Иванов, занимавший пост министра обороны и главы кремлевской администрации, и в качестве последнего посещавший матч «Калева» и ЦСКА в Таллинне в 2012 году. Тогда он стал объектом очень пристального внимания эстонской прессы, не задававшей, однако, ему никаких - спустя четыре года после российской агрессии против Грузии - неудобных вопросов.
Можно вспомнить и о циркулировавших в то же самое время упорных слухах о создании в Эстонии хоккейной команды для участия в хоккейном аналоге ВТБ-лиги - лиге КХЛ, и в качестве вдохновителя этого проекта в этих слухах неизменно выступал знаменитый баскетболист Хейно Энден, сохранивший очень много полезных знакомств в армейском спортивном хозяйстве в Москве со времен своего выступления за ЦСКА еще в первой половине 1980-х.
Эти слухи так и не получили точного подтверждения (как и не были реализованы соответствующие планы), но Хейно Энден тоже проявлял себя как большей сторонник отделения спорта от политики и неоднократно называл, например, знаменитого в прошлом хоккеиста Вячеслава Фетисова своим другом уже в тот период, когда Фетисов в качестве законодателя успел проголосовать в России в поддержку многих преступлений.
Можно вспомнить и примеры отделения культуры от политики в новейшей истории российско-эстонских отношений; мы можем сейчас справедливо восхищаться той поддержкой Украины, которую выказывает фестиваль PÖFF, но трудно забыть, что этот же самый фестиваль устраивал большую ретроспективную программу Андрона Кончаловского и принимал его как сверхпочетного гостя в Таллинне уже тогда, когда тот стал выказывать себя оголтелым имперцем и фашистом.
Не оправдание, а напоминание
Разумеется, все эти вещи никак не должны оправдывать тех эстонских мастеров керлинга, хоккея или баскетбола, которые сейчас ездят выступать на российской территории. Однако в то же самое время следует признать, что в большинстве подобных случаев РФ получает совсем незначительную PR-выгоду: даже если где-то это дает основание поднять в России эстонский флаг, все равно очень заметно, что уровень этих спортсменов и соревнований весьма маргинален.
А вот с той же самой представленностью Эстонии в ВТБ-лиге была совсем другая история: эта лига действительно в 2010-е годы была инструментом «мягкой силы» и инструментом сохранения и демонстрации российского влияния в сопредельных странах. Справедливо стыдя сейчас беспринципных маргиналов-одиночек, не стоит забывать, что когда-то в Эстонии никого не беспокоила похожая небрезгливость, проявлявшаяся на куда более широком и высоком уровне. Иной раз кажется, что к осуждению чужих нынешних ошибок можно бы добавлять и покаяние в своих, совершенных в не таком уж и далеком прошлом.