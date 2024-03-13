КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Стыдно сейчас соревноваться в РФ, но и «Калев» не может гордиться участием в ВТБ-лиге в 2021 году

Отец баскетболиста упирает на то, что сын отправился обучаться в московский вуз еще до начала полномасштабной российской агрессии. Это, однако, явно недостаточный и неподходящий аргумент для объяснения того, почему он не прекратил это обучение тогда, когда эта агрессия началась. В мирное время многое можно объяснить интересами карьерного развития, нежеланием «терять годы», в военное же такие причины выглядят ничтожными на фоне вроде бы естественной потребности просто не вставать на сторону зла.

Возвращение к москвоцентричности

Разумеется, последние случаи с тартускими и нарвскими хоккеистами, а также с таллиннским баскетболистом прискорбны, но было бы крайне неверно интерпретировать получающуюся картину так, что в хоккее - это почти правило, а в баскетболе - почти исключение, и по той причине, что, мол, в Эстонии хоккей - «русский», а баскетбол - «эстонский».

Пикантность ситуации в том, что на протяжении очень многих лет именно эстонский баскетбол представлял из себя самый яркий пример нахождения в «общем спортивном пространстве» с Россией. Таллиннский «Калев», об исторической победе которого в последнем чемпионате СССР был снят недавно знаменитый фильм, с 2010 по 2021 год выступал в Единой лиге ВТБ, евразийском супертурнире, имевшем неофициальный статус открытого чемпионата России.

Матч ВТБ-лиги между таллиннским «Калевом» и красноярским «Енисеем» в 2021 году. Фото: Eero Vabamägi/Postimees