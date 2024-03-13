«Барселона» написала новую главу в своей истории

Сначала предыстория. Знаменитое высказывание Хансена было озвучено в программе «Матч дня» - когда он таким образом проанализировал поражение «Юнайтед» от «Астон Виллы» со счетом 1:3 в первом туре сезона 1995/96.

Однако фраза не оказалась пророческой, более того, она была опровергнута почти сразу, потому что именно с молодежью: Дэвидом Бекхэмом, Полом Скоулзом, Гэри Невиллом, Ники Баттом, Филом Невиллом и другими - сэр Алекс Фергюсон стал первым английским клубом, выигравшим в один сезон одновременно и лигу, и кубок.

То, что с молодежью можно побеждать, доказала в среду вечером и «Барселона», которая в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла «Наполи» со счетом 3:1 и вышла в следующий тур с общим счетом 4:2.

А именно, главный тренер каталонского клуба Хави впервые в истории отборочного матча Лиги чемпионов отправил на поле двух игроков в возрасте до 18 лет: Ламина Ямала (16 лет и 243 дня) и Пау Кубарси (17 лет и 50 дней).

Оба молодых игрока оправдали доверие тренера. Ямал доставил немало головной боли соперникам на правом фланге, а также начал контратаку, в результате которой был забит гол со счетом 2:0.

Кубарси дебютировал в Лиге чемпионов в центральной защите, где также отличился - неоднократно инициировал многообещающие атаки длинными вертикальными передачами. В довершение всего, 17-летний защитник был удостоен титула лучшего игрока матча.