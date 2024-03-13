Исследование: в Эстонии скачкообразно выросло число людей, добирающихся до работы на машине

Как отметила аналитик Департамета статистики Теа Васильева, на работу большинство людей добирается пешком, на общественном транспорте или на собственном автомобиле. Если 20 лет назад доли этих трех способов передвижения были более-менее равными, то сейчас соотношение существенно изменилось. Доля тех, кто идет на работу пешком, снизилась с 27,3 до 14,6 процента.

«Мы видим и сильный спад пользования общественным транспортом. В 2003 году ездили на работу общественным транспортом 29,9 процента, а в 2023 году – 17,8 процента. Наряду с уменьшением количества добирающихся на работу пешком и на общественном транспорте увеличилось количество добирающихся на работу на личном автомобиле: если в 2003 году на работу на личном автомобиле ездили 25, то в прошлом году - 46,9 процента. При этом за последние 20 лет доля женщин, пользующихся личным автомобилем, увеличилась больше, чем доля мужчин», - сказала Васильева.

За увеличением использования автомашин, конечно же, стоит общее увеличение количества автомобилей. Кроме того, несколько увеличилось расстояние между местом работы и домом.

Сократилось количество людей, которые работают на расстоянии до двух километров от дома, и увеличилось количество тех, чье рабочее место находится на расстоянии свыше 10 км от дома. Однако доля тех, кто ездит на работу на средние расстояния, то есть от двух до десяти километров, осталась практически прежней. В целом среднее расстояние рабочего места от дома увеличилось на 3,5 км, сказала Васильева.