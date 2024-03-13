Многие учителя, работающие с детьми, у которых есть какие-либо тяжелые нарушения, не знают эстонский язык на уровне B2. По новому закону они должны быть уволены. Если на их место придут люди, владеющие языком на необходимом уровне, но не имеющие специальной подготовки, это будет просто опасно для здоровья детей, пишет член Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия) в запросе министру социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).
Министр: если из-за особенностей развития ученика он не может обучаться на эстонском, можно использовать и другой язык
Депутат отмечает, что ситуация с детьми с глубокими и тяжелыми нарушениями требует особого вмешательства и напоминает, что на практике такие группы в детских садах и школах оказывают услуги социальной защиты, но юридически они являются частью системы образования.
«Это очень сложная работа для персонала, где необходимы опыт и профессиональная подготовка. Многие учителя, работающие с такими детьми, не знают эстонский язык на уровень B2, и по новому закону должны быть уволены, - пишет Белобровцев. - Однако если на их место придут люди, владеющие языком на необходимом уровне, но у которых нет специальной подготовки, это будет просто опасно для здоровья детей».
Белобровцев поинтересовался у Рийсало, планируется ли вводить временные меры на ближайшие несколько лет, пока не будут подготовлены новые специалисты с достаточным уровнем владения языком.
Индивидуальный подход
По словам Рийсало, Закон об основной школе и гимназии предусматривает индивидуальный подход: при обучении ученика с особыми образовательными потребностями вместо или в дополнение к эстонскому языку обучения может использоваться и другой язык, если, рекомендуя ученику усиленную поддержку или специальную поддержку, группа внешкольного консультирования установила, что обучение на эстонском языке невозможно из-за особенностей развития ученика.
«Язык обучения учеников, которые учатся по программе обучения навыкам
самообслуживания или программе медико-педагогических классов, то есть ученика с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, может быть выбран школой в соответствии с реальными способностями ученика и не требует решения внешкольной консультационной группы, - говорит Рийсало. - Иными словами, создается гибкость как для переходного периода, так и для всех последующих учащихся с особыми потребностями, чтобы они могли овладеть языком в соответствии со своими способностями».