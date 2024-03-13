Министр: если из-за особенностей развития ученика он не может обучаться на эстонском, можно использовать и другой язык

Депутат отмечает, что ситуация с детьми с глубокими и тяжелыми нарушениями требует особого вмешательства и напоминает, что на практике такие группы в детских садах и школах оказывают услуги социальной защиты, но юридически они являются частью системы образования.

Член Рийгикогу Вадим Белобровцев. Фото: Ремо Тынисмяэ

«Это очень сложная работа для персонала, где необходимы опыт и профессиональная подготовка. Многие учителя, работающие с такими детьми, не знают эстонский язык на уровень B2, и по новому закону должны быть уволены, - пишет Белобровцев. - Однако если на их место придут люди, владеющие языком на необходимом уровне, но у которых нет специальной подготовки, это будет просто опасно для здоровья детей».

Белобровцев поинтересовался у Рийсало, планируется ли вводить временные меры на ближайшие несколько лет, пока не будут подготовлены новые специалисты с достаточным уровнем владения языком.

Индивидуальный подход

По словам Рийсало, Закон об основной школе и гимназии предусматривает индивидуальный подход: при обучении ученика с особыми образовательными потребностями вместо или в дополнение к эстонскому языку обучения может использоваться и другой язык, если, рекомендуя ученику усиленную поддержку или специальную поддержку, группа внешкольного консультирования установила, что обучение на эстонском языке невозможно из-за особенностей развития ученика.

«Язык обучения учеников, которые учатся по программе обучения навыкам

Сигне Рийсало. Фото: Константин Седнев

самообслуживания или программе медико-педагогических классов, то есть ученика с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, может быть выбран школой в соответствии с реальными способностями ученика и не требует решения внешкольной консультационной группы, - говорит Рийсало. - Иными словами, создается гибкость как для переходного периода, так и для всех последующих учащихся с особыми потребностями, чтобы они могли овладеть языком в соответствии со своими способностями».