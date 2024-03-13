Депутаты Европейского парламента, в том числе заместитель председателя комиссии по иностранным делам Урмас Паэт в связи с докладом, согласно которому ряд членов ЕС и НАТО в существенном объеме поставляют в Россию сырье, необходимое для производства взрывчатых веществ и боеприпасов, направили в Европейскую комиссию срочный запрос.
Некоторые члены ЕС и НАТО поставляют в Россию сырье для боеприпасов и взрывчатки
В своем запросе евродепутаты подчеркивают, что следует прекратить подобные поставки в Россию, и интересуются планом дальнейших действий Еврокомиссии.
Паэт сказал, что члены ЕС и НАТО не должны помогать России производить взрывчатку и боеприпасы. «Для России подобные поставки обладают существенным значением, поэтому их прекращение позволило бы ослабить военную силу России», - добавил он.
В своем запросе евродепутаты спрашивают, в курсе ли Еврокомиссия столь важного экспорта критических материалов в Россию и что она планирует предпринять, чтобы его прекратить.
Согласно совместному докладу аналитических центров Royal United Services Institute и Centre for Defence Reforms, существенную долю сырья, использующегося для производства российских боеприпасов, например, нитроцеллюлозы, в Россию поставляют члены и партнеры НАТО, в том числе члены ЕС.
В отчете отмечается, что в число крупных поставщиков входят Турция и Германия, в то время как Китай стал крупнейшим поставщиком нитроцеллюлозы в Россию только в конце 2023 года.