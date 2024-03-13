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Некоторые члены ЕС и НАТО поставляют в Россию сырье для боеприпасов и взрывчатки

BNS
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Флаги России и Евросоюза.
Флаги России и Евросоюза. Фото: Imago Stock&people Via Www.imago-images.de

Депутаты Европейского парламента, в том числе заместитель председателя комиссии по иностранным делам Урмас Паэт в связи с докладом, согласно которому ряд членов ЕС и НАТО в существенном объеме поставляют в Россию  сырье, необходимое для производства взрывчатых веществ и боеприпасов, направили в Европейскую комиссию срочный запрос.

В своем запросе евродепутаты подчеркивают, что следует прекратить подобные поставки в Россию, и интересуются планом дальнейших действий Еврокомиссии.

Паэт сказал, что члены ЕС и НАТО не должны помогать России производить взрывчатку и боеприпасы. «Для России подобные поставки обладают существенным значением, поэтому их прекращение позволило бы ослабить военную силу России», - добавил он.

В своем запросе евродепутаты спрашивают, в курсе ли Еврокомиссия столь важного экспорта критических материалов в Россию и что она планирует предпринять, чтобы его прекратить.

Согласно совместному докладу аналитических центров Royal United Services Institute и Centre for Defence Reforms, существенную долю сырья, использующегося для производства российских боеприпасов, например, нитроцеллюлозы, в Россию поставляют члены и партнеры НАТО, в том числе члены ЕС.

В отчете отмечается, что в число крупных поставщиков входят Турция и Германия, в то время как Китай стал крупнейшим поставщиком нитроцеллюлозы в Россию только в конце 2023 года.

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