Некоторые члены ЕС и НАТО поставляют в Россию сырье для боеприпасов и взрывчатки

В своем запросе евродепутаты подчеркивают, что следует прекратить подобные поставки в Россию, и интересуются планом дальнейших действий Еврокомиссии.

Паэт сказал, что члены ЕС и НАТО не должны помогать России производить взрывчатку и боеприпасы. «Для России подобные поставки обладают существенным значением, поэтому их прекращение позволило бы ослабить военную силу России», - добавил он.

В своем запросе евродепутаты спрашивают, в курсе ли Еврокомиссия столь важного экспорта критических материалов в Россию и что она планирует предпринять, чтобы его прекратить.

Согласно совместному докладу аналитических центров Royal United Services Institute и Centre for Defence Reforms, существенную долю сырья, использующегося для производства российских боеприпасов, например, нитроцеллюлозы, в Россию поставляют члены и партнеры НАТО, в том числе члены ЕС.

В отчете отмечается, что в число крупных поставщиков входят Турция и Германия, в то время как Китай стал крупнейшим поставщиком нитроцеллюлозы в Россию только в конце 2023 года.