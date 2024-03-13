Каллас: нельзя сравнивать конфликт на Ближнем Востоке с войной РФ против Украины

Как передают в среду радионовости ERR, об этом глава правительства заявила накануне, отвечая в прямом эфире в социальной сети Facebook на вопросы граждан и жителей Эстонии.

«Конечно, эти два конфликта - войну против Украины и конфликт на Ближнем Востоке - нельзя сравнивать друг с другом. Если посмотреть на то, что сделал ХАМАС против Израиля 7 октября, то, конечно, Израиль имеет право защищаться, но Израиль также не должен нарушать международное право», - сказала Кая Каллас.