По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, нельзя сравнивать конфликт на Ближнем Востоке с войной России против Украины, пишет Rus.ERR.
Каллас: нельзя сравнивать конфликт на Ближнем Востоке с войной РФ против Украины
Как передают в среду радионовости ERR, об этом глава правительства заявила накануне, отвечая в прямом эфире в социальной сети Facebook на вопросы граждан и жителей Эстонии.
«Конечно, эти два конфликта - войну против Украины и конфликт на Ближнем Востоке - нельзя сравнивать друг с другом. Если посмотреть на то, что сделал ХАМАС против Израиля 7 октября, то, конечно, Израиль имеет право защищаться, но Израиль также не должен нарушать международное право», - сказала Кая Каллас.
По ее словам, в ходе войны Украина потеряла гораздо больше людей, чем погибло в результате конфликта на Ближнем Востоке.